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年後腰間多一圈游泳圈　營養師：均衡飲食搭配運動甩肉顧健康

▲適度活動可消除熱量、減少年節間累積的健康債。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲適度活動可消除熱量、減少年節間累積的健康債。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

春節和元宵節已過去一段時間，但春節連假期間餐餐都相當豐盛，導致許多人體重大幅上升，想趁剛開工或開學時趕緊瘦身；衛福部南投醫院營養師毛柔壹指出，減重方法百百種，但目前最有效且安全的仍是均衡飲食搭配運動，在「聰明吃、健康動」的正確觀念下，才能越減越健康。

飲食部分，毛柔壹建議三餐以均衡飲食為準則，定時定量、細嚼慢嚥，且不偏食、不相信來路不明的減重偏方；肚子餓時可以低熱量的蒟蒻、大番茄、低糖果凍等當作點心；以白開水、無糖茶飲或鮮奶取代含糖飲料；以粗糙、未加工澱粉取代精緻穀類，以及選擇多樣天然的蔬菜和水果，這食物含豐富膳食纖維，可延緩胃排空、增加飽足感，又促進腸道蠕動、利於排便。

▲▼均衡飲食和適度運動是健康不二法門。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲▼均衡飲食和適度運動是健康不二法門。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲南投縣衛生局推出「健康飲食運動地圖」。（圖／南投縣政府提供）

毛柔壹表示，也須減少油炸食物、炒飯（麵）、濃稠的羹湯、濃湯等高油量和熱量食物的攝取，還要搭配適度活動來消耗熱量，如平時爬樓梯取代搭電梯、走路取代搭車等方式，可維持健康又能預防復胖；若因疫情不方便在戶外運動，在家也可透過健康操、瑜珈、伸展運動等簡單安全的居家鍛鍊，以漸進方式慢慢增加運動的組數與強度，促進健康。

毛柔壹強調若要控制體重，應採取緩慢而持續的步調，逐漸調整飲食及生活型態，養成規律運動，才能有效控制體重、避免復胖的機會。

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