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台中港務分公司推預約交領櫃平台　每月抽獎鼓勵業者善用

▲「台中港預約交領櫃作業平台公開抽獎活動」每月舉辦，鼓勵貨櫃運輸業者多加利用。（圖／台中港務分公司業務處提供）

▲「台中港預約交領櫃作業平台公開抽獎活動」每月舉辦，鼓勵貨櫃運輸業者多加利用。（圖／台中港務分公司業務處提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

台中港務分公司與萬海航運股份有限公司於去年8月起，聯合推動「台中港預約交領櫃作業平台」，大幅提升櫃場作業效率；雙方日前並舉辦公開抽獎活動，共計抽出30名幸運得主，為台中港邁向智慧化的過程再添佳話。

抽獎活動於15日上午在港務大樓舉行，由台中港務分公司總經理陳榮聰、萬海航運公司協理鍾慧漳及台中市汽車貨櫃公會理事長魏彬守代表抽獎，並由交通部航港局中部航務中心副主任鄭志文、台中市汽車貨櫃公會總幹事洪鴻裕共同擔任見證人，現場並設有臉書線上直播平台，與網友同樂。

台中港務分公司指出，為提升櫃場交領櫃作業效率，於110年6月建置「台中港預約交領櫃平台」及設置專用車道，並於同年8月由萬海航運公司台中港貨櫃集散站率先實施交領櫃預約制，完成台中港「智慧港口」的一項里程碑。

港務分公司說明，「台中港預約交領櫃平台」主要提供貨櫃車駕駛或運輸公司於交領櫃前上傳相關資料，減少櫃場管制站人工作業時間，並由櫃場先行安排翻櫃或避免壓櫃作業，以大幅降低貨櫃車停等進場時間、有效提升櫃場作業效率。

陳榮聰表示，該平台作業至今，初期交領櫃平均預約使用率已從16.43%逐步提升至28%，每車次整體平均作業時間共可節省約10分鐘，使用成效顯著；為持續提升臺中港櫃場進出效率，本抽獎活動將持續進行至12月31日，並於每月線上辦理抽獎，每月都會有30名得獎者，也鼓勵貨櫃運輸業者多加利用，共同營造優質智慧港口作業環境。

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