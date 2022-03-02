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普丁會不會抓狂動核武？他曝習近平若不出手　普丁恐去日無多

▲▼ 俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲中國雖然力挺普丁，但卻沒有明確表明立場。（圖／路透）

文／劉煥彥／今周刊

俄羅斯入侵烏克蘭今（2）日進入第七天，截至目前俄軍攻勢似乎不如預期。曾任《今周刊》首任總編輯及永豐金控副總的專欄作家乾隆來認為，俄羅斯總統普丁設定的烏克蘭戰場在軍事，美國等西方國家則設定在更大的金融戰及經濟戰。

俄羅斯或許是軍事大國，但其實是經濟小國，因為俄國經濟實力在2014年兼併克里米亞時達到高點後，就逐年萎縮，如今只有德國四成、歐盟整體的一成，GDP（國內生產毛額）比南韓還小。

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乾隆來認為，若西方國家在金融及經濟上全面制裁俄羅斯，普丁政權將無法長期支撐，「如果沒有習近平出手，我認為普丁去日無多，說不定一年內這個政權就會結束」。

但他也警告，如今中國跟西方國家最擔心的，並非烏克蘭戰爭的勝敗，而是普丁的精神狀況，「他會不會抓狂，有沒有按最後個鈕的可能性？」

「在西方國家設定的經濟戰、金融戰，普丁基本上沒有勝算」

乾隆來在2月26日播出的《老謝看世界》節目中，對當前烏克蘭戰事提出了以下幾點觀察，包括了俄羅斯與西方國家設定的戰場不同、俄國經濟實力大不如前，以及普丁與「四面為敵」，未來只能仰賴習近平幫忙才有可能撐下去。

乾隆來表示，在普丁設定的軍事戰場上，烏克蘭沒有勝算，但在西方國家設定的經濟戰、金融戰上，普丁基本上沒有勝算。

「現在這個時候，是真正大衝突接近尾聲，要不是高峰已經過去，就是接近高峰。」

才過三個月　俄羅前五大富豪身家蒸發一個鴻海市值

從俄國股匯市來說，以美元計價的俄羅斯股市指數RTSI，近期高點就是2021年11月，普丁開始在烏克蘭邊境陳兵十幾萬之時。到了上周四戰爭開打，RTSI指數已經從11月高點暴跌64%。

「俄羅斯前五大富豪都是普丁給他們特權、讓他們發達起來的。（因為戰事使股市大跌）前五大富豪在三個月就少了1兆5000億台幣的身價。」

「打仗要花錢的，當你（普丁）跟他們要錢，他兩手一攤說沒有錢，它（俄羅斯）沒有辦法打持久戰，所以普丁在軍事上必須兵貴神速，再拖一下是必敗無疑。」

俄國GDP連南韓都不如　僅及德國四成、歐盟一成

乾隆來提到，普丁這幾年設法把國內的經濟與金融跟國外脫鉤，還不斷增加外匯儲備至6390多億美元，在全球各國堪稱前段班，但也有4700億美元的外債。

「當你主要的金融管道被西方國家阻斷，基本上撐不久的。」

從俄羅斯GDP來看，自從2000年普丁上任後，有15年的時間勵精圖治，一直到他2014年兼併克里米亞。

「兼併克里米亞就是普丁政權的高峰，後來（GDP）就跌，現在只剩下的美國的7%、德國的40%、整個歐盟的十分之一，經濟實力與2014年不一樣。」

乾隆來分析，普丁這次之所以躁進，是因為在經濟上不斷衰退，在地緣政治上不斷被逼到牆角，在軍事上被北約東擴一直進逼，所以需要鋌而走險。

「他會不會抓狂，有沒有按最後那個按鈕的可能性？」

乾隆來也分析，當俄羅斯經濟命脈被西方國家封殺，普丁只能像2月初那樣，去北京找習近平簽下1000億歐元的長期石油及天然氣採購合約，才能使國家能繼續撐下去。

「如果沒有習近平出手，我認為普丁去日無多，說不定在一年內，這個政權就會結束。」

然而，更可怕的問題還在後頭。

「現在中國跟西方國家最擔心的，是俄羅斯在普丁掌權下，他會不會抓狂，有沒有按最後那個按鈕的可能性？這個東西必須阻斷掉，那沒有人有把握。」

乾隆來認為，普丁把俄羅斯帶到一個絕境，「他會不會用極致的軍事衝突，逼迫西方國家跟他坐下來談？卡到現在這個程度，沒有人會再跟他談。」

「後面就是看習近平會不會支持他，他的生命線是掌握在習近平手上。」

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