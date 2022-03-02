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普丁被戰情激怒！紐時直言「烏克蘭慘了」：俄羅斯人會變更殘暴

▲▼普丁的表情顯得相當不悅。專家認為，一旦俄軍進攻烏國受挫，則普丁將會使用更殘忍、激烈的方式攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁的表情顯得相當不悅。專家認為，一旦俄軍進攻烏國受挫，則普丁將會使用更殘忍、激烈的方式攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯總統普丁從2月24日起，便下令近20萬人的俄軍向烏克蘭發起全面侵略行動，首先向烏國首都基輔發射導彈、摧毀指揮設施並試圖掌控空域，原本依照計畫在數天內掌握基輔、重新建立親俄政權；然而，烏克蘭軍民齊心協力抗俄，造成俄軍5700人死傷、多輛戰車被毀，俄軍攻勢連番受挫。外界預估，若戰事變得困難，則俄羅斯人恐怕將更加兇殘。

美媒《紐約時報》卻認為，烏克蘭情勢依舊不容過度樂觀，因為過往普丁就職總理後，從俄軍在敘利亞內戰中的紀錄、以及無情鎮壓車臣分離主義的經驗來看，俄軍雖然往往在戰事初期不太順利，然而在調整戰術後，會以更加粗暴的形式攻擊，且攻擊對象不分軍隊或平民，以導彈、火砲等重型武器摧毀基礎、通訊設施，逼迫一般民眾投降或逃亡。

從俄軍2月28日攻擊烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）時，可以見到這個現象，在烏軍奪回哈爾科夫後，俄軍對居民住宅區進行連番轟炸，就連政府總部大樓也遭導彈空襲，報導稱有大量平民傷亡、死屍遍地。

前美國中將、駐北約大使盧特（Douglas Lute）表示，「對我們而言，戰爭只不過才剛開始，然而普丁手上卻還有許多張牌，以勝利者自居還算太早，因為俄羅斯還有許多未投入戰事的戰鬥部隊。」

報導指出，隸屬俄羅斯的車臣共和國曾於1990年代發生分離主義份子發起的叛亂，當時俄軍在初期面對叛軍時攻勢受阻，不過在普丁就任總理之初，便下令俄軍不擇手段進行全面攻擊，俄軍攻打車臣首府格羅茲尼時，以導彈、大砲摧毀市區內主要建築物，車臣分離主義份子軍隊的防守陣線慘遭俄軍重裝武器重挫，造成車臣軍方1.5萬人、平民2.5萬人喪命。

聯合國於2003年認證格羅茲尼是地球上受損最嚴重的城市。

▲▼基輔電視塔遭「2枚俄導彈」攻擊。（圖／翻攝自推特）

▲基輔電視塔遭「2枚俄導彈」攻擊。（圖／翻攝自推特）

俄羅斯也曾於2015年介入敘利亞內戰，俄軍進入敘利亞境內協助政府軍鎮壓反抗勢力，初期國際社會以為戰事不順的俄羅斯會陷入戰爭泥沼，豈料俄軍之後調整更為致命、慘絕人寰的戰術，各種重裝火砲、導彈與空中轟炸為地面部隊開道，雖成功擊退敘利亞反對勢力，卻造成至少5700名平民死亡。

簡單來說，從過去俄軍實行過的戰術來看，一旦俄軍遭遇挫敗，便會調整戰法，選擇以更簡單且粗暴致命的方式將敵人置於死地。

查塔姆研究所（Chatham House）俄羅斯戰爭專家布勒格（Mathieu Boulegue）表示，「我們看見一個被激怒的克里姆林宮，但我們還未見證俄羅斯的實力。戰爭將開始進入第2階段，俄軍將帶著重型火砲與地面部隊進入，就像他們在哈爾科夫、馬里烏波爾時所做的那樣。我們在後續入侵行動中將看到更多富有經驗的部隊、更多的軍力、更少精確制導系統，以及更多的損耗、更多的地毯式轟炸和更多的被害者。」

曾擔任歐洲盟軍最高指揮官的斯卡帕羅帝（Curtis M. Scaparrotti）表示，「雖然烏克蘭士兵抵不上俄軍，但他們不會屈服認輸，烏克蘭人需要生存下來，並過度混亂狀態，這是一項艱鉅的任務；不過一旦形勢變得更困難，俄羅斯人恐怕會變得更加殘暴。」

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