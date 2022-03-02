何時可自由旅行？台大醫：7月可望半解封　2情況要再打第四劑

▲李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪，預估7月前有望半解封。（圖／翻攝自「新聞放鞭炮」）

記者張乃文／台北報導

新冠疫情已肆虐全球逾兩年，儘管有國家選擇與病毒共存，但國內醫師及專家仍持保留態度，認為「逐步開放」是目前最適合台灣的方式。但時間要到何時才能真正放心出國旅遊？專家認為，7月前全世界的確有希望半解封，但尚未達到全解的狀態。

中央流行疫情指揮中心專家小組委員、台大醫院小兒感染科醫師李秉穎今（2）在資深媒體人周玉蔻的廣播節目中被問到，大家要何時才能自由旅行？醫師強調，先決條件當然是「旅遊的國家沒有疫情」，但現在看來只有小島國家疫情較少。他說，全世界要半解封，7月前是有希望，但要到全解恐怕沒那麼快，也不曉得要到什麼時候。

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李秉穎也解釋，當世界衛生組織（WHO）宣布「大流行結束」時，就沒有旅行限制了。

至於國內目前朝向逐步開放，由商務客首先自3月7日起可申請入境且縮短檢疫天數，有些人擔心開放後會造成病例數增加。李秉穎表示，「我們政策也不強迫自己清零」，換言之，國內未來有一段時間是不會清零的。

新冠疫苗追加到第三劑，盼能在國門開放前先加強國人的保護力，但未來第四劑施打的可能性，醫師則說，現在沒有，可是未來過段時間，若有數據顯示其他變異株開始肆虐、免疫力抗體慢慢下降，「是有可能。」