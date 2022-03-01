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大陸 大陸焦點 特派現場

港急診室「屍疊屍」護士淚崩　他嘆「沒想過這麼嚴重」：心都碎了

▲▼香港疫情。（圖／路透社）

▲老年人成為疫情海嘯下的受難者。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／香港報導

「真的沒有想過，會這麼嚴重....。」香港東區醫院的專科護士Tom感慨，從一開始的單日新增三百例，到破千例，再到破萬例，疫情像海嘯一樣，醫院塞滿了病人，自己之後也可能被安排到急診室支援，「壓力很大。」

香港新增個案數量不斷上升，今（1）日激增32597例確診，總確診人數突破20萬人。持續擴大的染疫人數令醫療系統超負荷運轉，公立醫院病床使用率早已達上限，現在醫院只要能擺的下病床的地方都被利用，休息室、餐廳、走廊等都是病人。

死亡人數也是節節攀高，過去一週，香港有超過246名患者死亡，今日更直接「破百」，多達117人在過去24小時病逝。如今太平間也傳出爆滿，導致急診室淪為「臨時停屍間」，甚至出現「屍疊屍」的慘況，令人怵目驚心。

▼ 工作人員運出一具具屍體。（圖／路透）

▲▼ 香港疫情,新冠疫情。（圖／路透）

26歲的Tom在香港東區醫院任職專科護士，每天上班都要核查預約病人居住地，若是來自「強制檢測大樓」便會註記，他們也會穿上防護衣，一些非必要手術已延遲進行。

為了應對龐大的病患，醫院可以說是全體「動起來」，以眼科為例，已經將原本病人轉移並設立了負壓病房，儘管醫院不停騰出空間，但依舊杯水車薪，無論急診室內外都人滿為患。

緊張的氛圍瀰漫在醫院內，Tom透露，急診室人手極度不足，甚至出現2名護士要照顧上百位確診患者，防護衣更可滴出汗水。一名急診護士日前就發文，稱下班之後直接爆哭，「我不知道我們做錯什麼，沒有想過在香港做護士，要選擇放棄治療哪些病人，經歷這一場人道災難，我的心都爛了。」

因前線人力吃緊，Tom表示，專科護士接下來可能也要接受訓練到前線支援，「大家都很緊張，說實話肯定會擔心，最害怕就是傳染給家人。」他曾聽到一些資深醫護發出感慨，稱此波疫情「比Sars壓力更大、厲害非常多」。

Tom坦言，其實在第五波疫情爆發前，自己和一些同事都認為Omicron是「大號流感」，甚至到春節後的一個禮拜、每日確診數百例時，仍維持這種觀點，直到一批批病人蜂擁進醫院，一名名老人家病逝，甚至有11個月大嬰兒、3歲女童喪命，他們才深刻意識到「完全想錯了」，「那些病人的絕望令我心碎。」

另一名就讀護理系的學生Kathy起初也抱著「just a flu（只是流感）」的心態，但她也直言，自己的想法錯得離譜，對很多弱勢人群來說，他們遭遇的是毀滅式災難。

▲▼ 香港疫情,新冠疫情。（圖／路透）

▲生病卻沒得治令不少患者情緒崩潰。（圖／路透）

香港第五波疫情自1月份開始爆發，港府一連串的防疫措施作用甚微，確診數量非但不減，還呈幾何式上升，大陸相繼派出支援隊伍來港協助抗疫。對此，Tom指出，醫院內一部分同事表示支持，認為可以很大程度緩解抗疫壓力，不過也有一部分人擔憂，現階段醫護已經忙得團團轉，還要花時間去磨合，「我是沒有想過香港要走到這一步，以前是我們幫大陸，現在反過來...唉，一言難盡。」說完，Tom深深嘆一口氣。

上週，Tom告訴記者他也「中招了」，CT值只有19，相繼出現喉嚨痛、發燒38度等症狀，目前在家中自我隔離、積極恢復當中。

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