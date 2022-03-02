李秉穎憂「兒童高傳播」！2原因病毒竄社區：一下子幾十個感染

▲李秉穎指出，兒童染疫比例增加有2個原因，包括沒打疫苗及校園生活。（圖／翻攝自新聞放鞭炮）

記者張乃文／台北報導

台灣近期本土疫情雖可控，但每日零星個案仍累計6條不明傳播鏈待釐清，且後期出現「兒童染疫比例增加」的情況，多起幼兒園群聚甚至擴及家庭。專家示警，隨著逐步解封，未來病毒竄進社區是料想得到的，但要留意身為「高傳播族群」的兒童，從近期放寬防疫規定的國家也可觀察到，「兒童病例數急速上升」。

中央流行疫情指揮中心專家小組委員李秉穎接受資深媒體人周玉蔻廣播節目專訪，被問到「12歲以下兒童究竟何時可打高端或其他新冠疫苗？」對此，李秉穎坦言，「我也是蠻關心的」。他指出，現在正處於逐漸解封的狀態，放寬防疫規定的同時，病毒一定會慢慢竄進社區，而兒童是相當容易被感染的族群，也被定義為「高傳播族群」。

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李秉穎指出，孩子們每天和同學生活在一起，萬一有一人得到感染，很容易傳給其他同學，接著再傳給家人，傳出去其他學校，「一下子就會幾十個感染，變成社區傳染鏈。」

兒童打疫苗起初不是最優先族群，李秉穎解釋，因為在疫情初期是以青壯年感染為大宗，加上兒童感染重症及死亡比例低，但到疫情末期，尤其是最近，可從放寬防疫規定的國家觀察到「兒童病例數急速上升」，這與兒童沒打疫苗也有關聯。

