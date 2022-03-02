陸駐烏使館凌晨更新撤僑通知：可帶外籍配偶家人、中午12時集合

▲首批從烏克蘭敖德薩撤離的大陸留學生抵達摩爾多瓦。（圖／翻攝星視頻）

記者魏有德／綜合報導

大陸駐烏克蘭使館於今（2）日凌晨3時發布最新撤僑通知，通知提到，位在基輔及周邊地區自願撤離的僑民在當日中午12時於地鐵站集合乘坐大巴（遊覽車）前往摩爾多瓦，自駕人員也可一同隨行，「中國公民的外籍配偶、父母或子女可一同乘車，請攜帶好本國護照。」

▲大陸撤僑專車在風雪中朝摩爾多瓦前進。（圖／翻攝星視頻）

通知表示，領僑處2日早上9時起將發放此前申請人申辦的旅行證（已持有效出國證件人員不予受理）。現已在摩爾多瓦的申請人可自行委託擬乘坐此次大巴人員代領和轉交，領取時出示表達委託意願的短信或微信。

面對烏俄衝突或將到來的基輔攻防戰，大陸駐烏使館持續加快撤僑腳步，除首批在敖德薩的400名留學生已抵達摩爾多瓦，使館也透過微信公眾號不斷更新基輔、哈爾科夫等地開往西部城市的火車專列資訊，欲搭乘者皆可持護照前往，自行撤離受戰事波及較嚴重的區域。

大陸駐烏克蘭大使館新聞參贊丁建偉曾表示，自宣布撤僑登記起，有超過6000人登記，使館工作人員平均每天要接1000多人次的電話，「飛機撤僑難度很大，租車也非常困難。」