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境外空污接近「面風窗戶不要開」　今起北台灣變天、西半部空品差

▲空氣污染物接近中。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

▲空氣污染物接近中。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

記者李宜秦／台北報導

今日鋒面掠過東北風增強挾境外污染物，西半部空氣品質較差，氣象達人彭啟明表示，有一波境外空氣污染物正接近影響當中，這波要一兩天以上，配合上台灣西半部穩定的天氣，加上本地的污染，會持續累積幾天。

彭啟明在臉書貼文表示，有一波境外空氣污染物正接近影響當中，天空已有點顏色，建議減少做戶外劇烈活動，戶外要戴上口罩，面風向的窗戶不要開窗。

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臉書粉專天氣風險貼文指出，受到鋒面雲系掠過及台灣附近風向轉為東北風的影響，今天北部和東北部雲量偏多，和昨天溫暖的天氣比較起來，今天會有點濕涼，預計白天高溫僅21至22度，出門還是要留意有局部短暫小雨或毛毛雨。

今天西半部都要留意空氣品質，這波東北風將挾帶境外污染物，預計西半部都有可能達到橙色燈號，對敏感族群不健康。

這波鋒面在昨天深夜到今天凌晨就已經掠過台灣北部海面，因為沒有挾帶太多水氣，加上位置又偏北，雨勢並不明顯，只有北部和東北部有局部零星短暫陣雨。

▲▼大陸冷氣團夾帶大量水氣南下，全台各地低溫多雨，路上行人無不撐起雨傘穿上厚重外套。（圖／記者湯興漢攝）

▲今日北台灣降雨機率較高。（圖／記者湯興漢攝）

明天東北風就會再減弱，周四和周五西半部將再轉晴回溫，東半部持續雲量偏多，有局部零星短暫陣雨，中南部仍然穩定晴朗溫差大。

這個周末將再有一波東北風增強，和這一波類似，水氣沒有很多，主要是北部和東北部在周六到下周一會再轉為雲多偶雨的天氣，中南部的天氣變化不大，不過冷空氣會比這波稍微強一點，預計全台灣低溫都有機會降二到三度。下周二起東北風冷空氣又會明顯減弱，轉為偏東風較穩定的天氣。

受到這波東北風挾帶境外污染物的影響，今天凌晨西半部許多地方的細懸浮微粒都有升高，不過到清晨時都還沒有到超標的等級，只有屏東局部地區達橙色燈號，外島的金門則是已經達紅色警示燈號，對所有族群不健康。

預計今天西半部的空氣品質還是有機會超標，敏感族群仍要特別留意。明天東北風減弱後，預計北部空氣品質會好轉，不過中南部還是要留意擴散不良造成的空氣污染物累積。

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