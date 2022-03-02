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2039年剩5.6萬役男！立院建議「恢復徵兵制」　報告人背景曝光

▲▼國軍107年春節加強戰備,花蓮港反突擊作戰縮短距離演練,步戰協同作戰。（圖／記者季相儒攝）

▲2039年剩5.6萬役男，立法院法制局報告建議「恢復徵兵制」。（圖／記者季相儒攝）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯2月以武力入侵烏克蘭，引發台灣人對我國兵役制度的討論。對此，立法院法制局日前發行「我國少子化問題與對策之研析」報告顯示，國軍部分部隊確實已出現人力不足的情況，加上少子化衝擊，若兵役制度不變，到了2039年恐怕只會剩5.6萬名役男可徵募，建議政府適時恢復徵兵制、停辦替代役。

立法院法制局日前發行「我國少子化問題與對策之研析」報告顯示，台灣2021年出生人口約15.3萬人，先依男女比例各半估算，再扣除夭折、體位及留學等因素，到了2039年恐怕只會剩5.6萬名役男可徵募。

報導指出，我國人口自2020年開始，連續2年不論自然增加、社會增加均是負成長，生育率在全球227個國家中為排行最低，造成國家發展所需勞動力、生產力及學校生源不足，是相當嚴重的國安問題。

若國軍男女編制比例、兵役制度沒有改變，屆時民眾從軍率恐怕要達到21.25％以上，才能滿足國防人力需求，為了確保國防人力素質無虞、兵源不缺及戰力不墜，建議政府適時恢復徵兵制，並且停止替代役徵集。

根據《聯合新聞網》報導，「我國少子化問題與對策之研析」報告撰稿人為盧延根，在立法院法制局擔任助理研究員，自陸軍官校畢業且擁有博士學位，曾經在馬祖前線任職直屬情報官，直到1996年中校退役，轉任公職。

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