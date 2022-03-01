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大陸 大陸焦點 特派現場

拜登代表團訪台安撫或提醒？　他分析「台灣別惹麻煩」是關鍵

▲▼美國總統拜登訪問團專機抵台。（圖／攝影中心攝）

▲美國總統拜登訪問團專機抵台。（圖／攝影中心攝）

記者任以芳／北京報導

為了破除「棄台論」，美國總統拜登今（1日）派遣跨黨派訪團來台，由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率領訪台團隊。外界分析此行是來幫台灣打氣，但同時加劇兩岸緊繃關係。接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問大陸學者王海良則分析，拜登派代表團來表面上緩和局勢，實際上是來告知，美國不希望台灣現在去做什麼或是惹麻煩。畢竟烏俄還在「邊打邊談」，美國無暇顧及所有事情，維穩台海局勢，破除猜疑，符合美國想要的利益邏輯。

拜登代表團行政專機今16點14分順利抵台，總統蔡英文將於明2日上午於總統府接見特使團成員，雙方將就台美關係及國際區域局勢等各項重要議題深度交流。外界分析美國這個舉動顯示台美關係和台灣地位的重要性，有利於穩定台灣民眾近期對烏俄過多聯想和猜疑。

但美國做法也引起北京官方抗議，大陸外交部和國台辦分別發出聲明。稍早國台辦發言人朱鳳蓮指出，民進黨當局以美謀獨是「一條道走到黑，只會加速滅亡。」選在感時機派特使訪台，拜登的盤算又什麼？

上海東亞研究所副所長王海良分析，美國表面來安撫，實際是滅火。首先，這次西方媒體把烏俄之戰「主觀假設」中國大陸「可能」利用危機在台海發動一次行動。即使解放軍毫無動靜，美國也得維穩，先把注意力聚焦烏俄上面，不希望有第2個危機發生，否則難以兼顧。

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲拜登代表團來台用意，看似安撫，實際上是來提醒。（圖／路透）

王海良說，「拜登組代表團來台用意很明確，直接當面和台灣方面講清楚，告訴蔡英文、吳釗燮等人，美國現在想做的是什麼？不希望出現的是什麼？不要惹麻煩。這是比較符合美國利益邏輯，也符合現在時局。」美國希望以保守求穩，不出事的姿態看台海局勢。嚴防挑釁過頭，北京出現激烈反應，根本無暇兩邊照顧，對美國自身來說是非常不利。

至於北京的態度？冬奧剛結束，緊接著兩會即將召開，秋天還有最重要政治會議二十大。因此，北京今年目標就是「維穩」，依照既有大方向政策去走，絕對不會自己故意搞亂時局。總體來看，美國也希望烏俄事件尚未解決之前，台海局勢必須在可控的穩定範圍，不能再增加新的麻煩。

另外，趕在美前國務卿蓬佩奧訪台前，拜登派出代表團，充分顯示美國政府也出現政黨鬥爭。不願具名涉台人士指出，蓬佩奧這趟來台「很有心機」，他有意在共和黨內爭取獲提名參選下一屆總統，此時訪台積累政治資本，有利於挑戰拜登和川普。一方面，拜登玩兩手策略，透過蓬佩奧訪台，向北京釋放美國朝野兩黨對台政策「一致性」訊息。

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