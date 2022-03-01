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桃園新增3例！皆為新街國小學生　2496人採檢結果出爐

▲桃園市政府衛生局長王文彥指出，根據指揮中心宣布桃市今天新增3例本土個案，為（案20621）同住家人且均在居家隔離範圍內。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府衛生局長王文彥指出，根據指揮中心宣布桃市今天新增3例本土個案，為（案20621）同住家人且均在居家隔離範圍內。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

根據中央流行疫情指揮中心公布，桃市今天新增3例本土個案。市府衛生局長王文彥表示，3名確診個案為（案20621）之同住家人，目前皆在居家隔離範圍內，市府昨晚接獲確診個案通報，即時疫調瞭解3人皆就讀新街國小，隨即安排醫院團隊至該校區設站採檢，總計採檢2,496人，檢驗結果皆為陰性。

王文彥指出，中央流行疫情指揮中心今天公布桃園新增3例本土個案（案20658、20659、20660），另有6例境外移入（1例為落地採檢陽性，5例為檢疫期間採檢陽性），年齡為不足10歲多至50多歲。

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王文彥強調，本次感染事件已經累積4間學校、15名學童確診，目前中央尚未開放12歲以下學童施打新冠肺炎疫苗，因為Omicron症狀輕微，較易被忽略，也易產生群聚感染機會，市府呼籲為保護幼童及長者，民眾須加強完整接種3劑疫苗以提高群體免疫力。另外，家中孩子有發燒或上呼吸道症狀，務必就醫進行篩檢，醫療院所若遇上呼道症狀求診病例，亦應加強新冠病毒核酸檢驗，透過早期監測、預警方式，以降低群聚感染的風險。

▲桃園市政府新聞處長詹賀舜說明桃市府社區健科檢測採檢情形。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府新聞處長詹賀舜說明桃市府社區健科檢測採檢情形。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

新聞處長詹賀舜說，市府仍持續進行社區健康監測，今天桃園社區採檢站採檢1,120人，累計已採檢11萬4,577人，其中11萬3,274陰性、183位陽性、1,120位檢驗中。市府除中壢區中正公園、桃園區中路公園2處採檢站持續開設外，3月2至3月3日上午9時至12時在觀音國小設置社區採檢站，如社區民眾曾出入相關場所，或覺得有採檢必要，可至社區採檢站或責任醫院進行採檢。

▲桃園市政府新聞處長詹賀舜提供桃園個案公共場所足跡圖（一）。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府新聞處長詹賀舜提供桃園個案公共場所足跡圖（一）。（圖／記者沈繼昌翻攝）

詹賀舜還說，今日公布桃園個案20557、20559、20617、20621、20622、20658公共場所足跡，包含有2月19日上午至大魯閣遊戲愛樂園中壢中原店、中午至薩莉亞中原家樂福店；2月20日與21日曾至全聯中壢福州門市；2月23日下午至桃園市立圖書館觀音分館、中壢區天香企業社、中壢區大龍石雕工藝社；2月24日上午至蘆竹區7-11勁賀門市、下午至觀音區漯食Tashi brunch、另曾至中壢國際青年商會；2月24日與27日曾至中壢區奇利寵物精品。

▲桃園市政府新聞處長詹賀舜提供桃園個案公共場所足跡圖（二）。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府新聞處長詹賀舜提供桃園個案公共場所足跡圖（二）。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，2月25日上午至蘆竹區萊爾富桃縣桃明門市、中午至蘆竹區許家肉圓、下午至楊梅區和平濕地生態農場、傍晚至中壢區8 Code鬆餅中原店、中壢區錦家御宴、晚間至觀音區古哥客家小館；2月26日中午至全家新屋清華門市、下午至大園區7-11高青門市、2月26日及27日至中壢區7-11笙園門市；2月27日中午曾至藏王極上鍋物中壢店、下午曾至蝦皮店到店中壢福州二店、中壢區新資生藥局福州店等足跡。

詹賀舜建議，市民朋友如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。

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