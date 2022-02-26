遭控亂倫硬上小一孫女　「只有用藥酒幫擦藥」阿公獲判無罪

▲桃園一名阿公遭孫女指控於2015年還在小一時經常對其撫摸胸部、尿尿地方等處猥褻，上國中時還強脫內衣褲硬上性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）



記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名阿公遭孫女指控於2015年間念小一時，經常藉故摸其胸部、身體與下體等處至少6次之多，甚至還曾脫其內衣褲硬上被媽媽當場撞見，孫女與其家人都出庭作證。阿公則喊冤，自己只是用「藥酒幫擦藥」。桃園地院審理發現，少女之證詞模糊，且與親友家人證詞有前後不一的情形，判決阿公無罪。

檢警調查，這名年約60歲的阿公被指控自孫女就讀小學一年級時，以每年約1次頻率強行對其撫摸胸部、身體與下體等處，強行猥褻至少6次，少女上了國中後，阿公還在住家強脫其內衣褲硬上得逞，甚至當場被孫女媽媽撞見，當場飆罵「畜生不如」等語。少女則指控，小一時曾遭阿公脫光衣褲、摸其胸部及尿尿地方，她剛開始不敢跟家人講，上國中的暑假還被祖父帶到房間內脫去衣褲性侵，當時有長輩在睡覺，自己有反抗卻遭阿公掐脖、摀嘴，檢方偵結依妨害性自主罪嫌將阿公起訴。

桃園地院審理時，阿公堅詞否認犯行，辯為孫女因有蕁麻疹導致皮膚不好，身體多處會腫起好幾個包，他都會幫她擦藥，或以藥酒幫忙擦拭才會觸碰身體。阿公還反控，因孫女曾遭媽媽的男友性侵，他曾向地院提告停止母親親權，所以女童媽媽才心生不滿，為了報復教唆少女不實指控。

法官審理時，發現少女無法詳述猥褻或性侵情節，針對被強制性交部分只有說「時間那麼久了，不記得了」，另攸關犯罪經過與情節部分，僅以「不記得」帶過。法官認為少女審理時證詞模糊且空泛，另一方面，少女自稱曾向小學班導師告知被性侵情事，但老師出庭時卻說，沒聽過少女向她提及相關事情；少女母親、妹妹與弟弟等家人的證詞，也有許多前後不一及矛盾處。

法院還查出，少女母親確曾因為男友性侵少女，導致其親權被地院判處停權，難以排除少女母親因心生怨懟，才指導子女講出對阿公不利證述，法官審酌，阿公已七十餘歲，確實可能因思慮不周未慮及男女有別，盡量避免碰觸其身體，雖仍有幫其擦藥行為，難以此認定有強制猥褻、強制性交犯行，在無其他積極證據確認阿公有加重強制性交與猥褻等犯行下，諭知無罪判決，全案還可上訴。

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