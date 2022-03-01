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桃園今起3天免預約施打疫苗　鄭文燦：將增加6萬長者接種

▲桃園市長鄭文燦1日上午視察位於桃園區的陽明公園活動中心長者疫苗施打狀況，向長者問候致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦1日上午視察位於桃園區的陽明公園活動中心長者疫苗施打狀況，向長者問候致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為提升市民疫苗覆蓋率，桃園市長鄭文燦1日上午視察疫苗接種服務後表示，今起一連三天，市府在全市39處社區接種站，提供65歲以上長者疫苗專案接種服務，並採取區里系統造冊、發放接種通知單方式，不僅免預約，更可選擇施打第一、二、三劑莫德納或高端2種疫苗，預計將可增加約6萬名長者接種疫苗。

▲桃園市長鄭文燦1日上午視察陽明公園活動中心疫苗施打狀況，向長者說明提高疫苗覆蓋率是提升長者的保護力。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲桃園市長鄭文燦1日上午視察陽明公園活動中心疫苗施打狀況，向長者說明提高疫苗覆蓋率是提升長者的保護力。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦今天上午前往位於桃園區的陽明公園市民活動中心視察疫苗接種站運作時指出，為提高65歲以上長者疫苗覆蓋率，市府安排從今日起連續三天，提供65歲以上長者疫苗專案接種服務，本次長者疫苗專案開放不在籍長者接種，且長者完成接種後，還可領取200元禮券與桃園好米1包，市府還備有愛心計程車提供免費接送服務，讓長者施打疫苗更方便，希望提高疫苗覆蓋率，提升長者防疫保護力。

▲桃園市桃園區陽明公園活動中心今起三天進行長者疫苗專案施打，長者打完疫苗後還可獲得桃園好米、200元禮券等好康。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市桃園區陽明公園活動中心今起三天進行長者疫苗專案施打，長者打完疫苗後還可獲得桃園好米、200元禮券等好康。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦也提及，疫苗覆蓋率是疫情解封的重要指標，自3月起部分防疫措施已逐步鬆綁開放，但接種疫苗仍是重要防疫措施，市府將持續鼓勵民眾踴躍施打疫苗，若全民都能提高第三劑疫苗覆蓋率，緩坡式解封就有可能達標，並逐漸恢復日常生活。

鄭文燦強調，疫情期間，桃園市守住國門第一線，目前桃園疫情正逐步收斂中，面對零星感染事件，市府會於第一時間完成追蹤、匡列，以確保社區防疫安全。

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