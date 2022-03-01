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搭友人便車遇臨檢　被揪出是詐欺通緝犯！桃園男喊衰

▲桃園警分局景福派出所28日晚間盤查轄區某按摩館，負責人開車返回按摩店協助調查，員警盤查時赫然發現車上區姓男子是詐欺、竊盜通緝犯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局景福派出所28日晚間盤查轄區某按摩館，負責人開車返回按摩店協助調查，員警盤查時赫然發現車上區姓男子是詐欺、竊盜通緝犯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局景福派出所28日晚間針對轄區某按摩館檢，因武姓負責人外出，員警通知其返回接受調查，員警發現車後座還有1名區姓男子，清查身分時辯稱未帶身分證，區姓男子下車後報出身分證字號，員警以小電腦過濾後赫然發現是詐欺、竊盜通緝犯，區男直呼「搭友人便車也會出事！」全案依詐欺等罪嫌解送桃園地檢署歸案。

桃園警分局指出，景福派出所所長吳政哲28日深夜11時許率領同仁在轄區某按摩館臨檢，因武姓負責人不在店內，經員工通知後立即開車折返，協助警方進行調查事宜。

▲桃園警分局景福派出所28日晚間盤查某按摩館，警盤查時赫然查出後座搭便車的區姓男子是通緝犯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局景福派出所28日晚間盤查某按摩館，警盤查時赫然查出後座搭便車的區姓男子是通緝犯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

武姓負責人回到按摩館後，員警盤查其駕車友人與後座另名搭便車44歲的區姓男子身分，但區男辯稱未帶證件，員警經請其背誦身分證號過濾，赫然發現因詐欺、竊盜案遭桃園地檢署發布通緝，為避免區男企圖逃逸，員警先請其下車，以優勢警力圍住與控制現場，二度確認身分後以通緝犯將其逮捕。

區男被拘捕後直呼「真倒楣，搭個便車也會出事！」警方偵訊後確認是否涉及其他刑事案件，全案依詐欺通緝等案件解送桃檢歸案。

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