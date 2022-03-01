　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄擁6255枚核彈頭！普丁手握唯一發射權　外媒分析動用核武4情況

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯是全球擁有最多核武的國家，遠超過美國和中國，俄羅斯總統普丁日前更簽署命令，要求核威懾部隊進入「特別警戒任務」，引發各界緊張。專家分析指出，雖然俄國總統擁有核武的發射權，但俄羅斯只會在4種狀況下啟動核武。

根據《法廣》報導，斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）數據顯示，俄羅斯擁有6255枚核彈頭，而美國擁有5550枚，至於第三名的中國僅擁有350枚，法國只有290枚。國際廢除核武器運動（ICAN）估計，俄羅斯在2020年花了約80億美元在「建設和維持其核力量」。

《原子科學家公報》刊登的最新文章指出，俄羅斯只有在4種狀況下才有可能啟動核武，分別是對手向俄羅斯及盟國發射彈道導彈、對手使用核武器、俄羅斯核武器基地遭攻擊，以及國家生存遭威脅的攻擊。

事實上，普丁就算想啟動核武，也並非一個按鈕就能解決。依照俄羅斯憲法，雖然能夠下指令發射核彈的只有總統，但國防部和三軍聯合指揮部會進行核查和傳達，俄羅斯核武專家波德維格（Pavel Podvig）表示，「儘管其他人無法否決普丁的決議，但會進行某種形式的合議。」

►烏克蘭官方證實：俄軍「導彈空襲」烏第2大城政府總部　釀6人傷
►白俄羅斯防空系統進入作戰準備！　總統盧卡申科最新說法曝光
►俄羅斯進攻基輔最後倒數！俄駐軍從40提升至75% 　條件滿足就南下

►到烏來四季山妍泡湯，每人450元有找！

ET快訊
早上批評「下午致歉」　烏克蘭台生說話了
要變冷了！「更強冷空氣」抵台時間曝
俄擁6255枚核彈頭！　動用核武4情況曝光
傅崐萁怒拍桌「你投降我第一個槍斃你」　蘇貞昌罵7次可恥
竹科大規模壓降！　台積電等晶圓廠機台跳電
俄裝甲車部隊「乖乖遵守交通」　禮讓轎車影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯將持續進攻烏克蘭！　國防部長：直到達成目標

剛逃離塔利班！阿富汗少女躲烏克蘭又遇俄軍　「寧願留在喀布爾」

俄擁6255枚核彈頭！普丁手握唯一發射權　外媒分析動用核武4情況

烏克蘭官方證實：俄軍「導彈空襲」烏第2大城政府總部　釀6人傷

白俄羅斯防空系統進入作戰準備！　總統盧卡申科最新說法曝光

俄羅斯進攻基輔最後倒數！俄駐軍從40提升至75% 　條件滿足就南下

放下武器就愛愛！辣妹肉體誘惑俄羅斯兵　自願「獻身」救戰爭

普丁傳欲暗殺澤倫斯基　傭兵虐殺片流出「人頭當球踢」凶殘行徑曝

烏克蘭女童「對俄軍叫囂揮拳？」　苦苓網揪2疑點！真相曝光

烏俄第二次談判「可能在3／2舉行」！　地點改在波蘭白俄邊界

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

24小時爆改車子→露營車宿　胡子買不到零件自己動手DIY

《魷魚遊戲》李政宰.鄭好娟美國奪視帝后　「激動到說不出話」..她樂喊：我要吃泡麵！

粗心女到維修中心換保護貼　看錯桌子！手機撲通進魚缸

高雄輕軌又被撞！　車頭飾板毀損「要價破百萬」

俄羅斯將持續進攻烏克蘭！　國防部長：直到達成目標

剛逃離塔利班！阿富汗少女躲烏克蘭又遇俄軍　「寧願留在喀布爾」

俄擁6255枚核彈頭！普丁手握唯一發射權　外媒分析動用核武4情況

烏克蘭官方證實：俄軍「導彈空襲」烏第2大城政府總部　釀6人傷

白俄羅斯防空系統進入作戰準備！　總統盧卡申科最新說法曝光

俄羅斯進攻基輔最後倒數！俄駐軍從40提升至75% 　條件滿足就南下

放下武器就愛愛！辣妹肉體誘惑俄羅斯兵　自願「獻身」救戰爭

普丁傳欲暗殺澤倫斯基　傭兵虐殺片流出「人頭當球踢」凶殘行徑曝

烏克蘭女童「對俄軍叫囂揮拳？」　苦苓網揪2疑點！真相曝光

烏俄第二次談判「可能在3／2舉行」！　地點改在波蘭白俄邊界

立委指農民抱怨買不到肥料　陳吉仲掛保證：10月前都沒有問題

雙胞胎兄弟同年完婚　陳重羽成家不再鑽牛角尖

想趁亂「抄底購房」！投資客受困烏克蘭爆哭：身家財產恐不保

「保全算爽缺？」過來人點頭了　網見月薪超羨慕：比上班族還高

早上批評、下午致歉　烏克蘭台生坦承「急躁想返台發表不當言論」

植樹月活動開跑　林務局台東林管處植樹贈苗資訊搶先看

俄羅斯將持續進攻烏克蘭！　國防部長：直到達成目標

3／1禁養比特犬「全國收容所還有65隻」　嘉義傳出棄養潮

竹科驚傳部份廠區跳電　台電：力晶科技主變壓器跳脫

高雄旗津券要來了！上路期程曝光　中央砸600萬振興觀光

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

國際熱門新聞

談判剛結束！基輔巨大爆炸、警笛狂響

瑞士將制裁俄羅斯　凍結普丁資產

歐盟覺醒團結抗俄！歐官員曝關鍵轉捩點

俄軍狂轟烏第2大城　死屍遍地畫面曝

俄軍被俘疑遭「脫褲懶」綁電桿

烏克蘭慘了！俄軍集結車隊「綿延64公里」

烏克蘭媒體：俄烏談判已經結束

不斷更新／俄烏談判結束！　烏克蘭正式申請入歐盟

俄國陣亡士兵「最後對話」曝光　網看完淚崩

俄烏談判結果出爐

法俄就烏克蘭危機通話　普丁提出3條件

俄軍將壓境　美：絕對有能力拿下基輔

烏克蘭總統日常！突受攻擊被迫掛電話

即／俄空襲烏第2大城政府總部畫面曝

更多熱門

相關新聞

迪士尼祭1招「制裁俄羅斯」　網笑諷：在耍寶？

迪士尼祭1招「制裁俄羅斯」　網笑諷：在耍寶？

俄烏戰爭還未平息，各國也紛紛對俄羅斯提出制裁，迪士尼（Disney）也宣布將暫停在俄羅斯上映電影，就有網友將此一消息轉發到PTT上，但不少網友得知後都覺得這一制裁方式與其他相比，實在太弱了。

全民撐前線　俄國踢到烏克蘭鐵板

全民撐前線　俄國踢到烏克蘭鐵板

俄烏戰掃到投資人3／手中俄羅斯基金怎麼辦？法人這樣建議

俄烏戰掃到投資人3／手中俄羅斯基金怎麼辦？法人這樣建議

俄士兵戰死撫恤金曝光！鄉民驚：快點投降

俄士兵戰死撫恤金曝光！鄉民驚：快點投降

白俄防空系統進入作戰準備　總統說話了

白俄防空系統進入作戰準備　總統說話了

關鍵字：

烏俄衝突烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武普丁核武

讀者迴響

熱門新聞

台南外籍女大生失蹤！警36小時追查：已接60客人

談判剛結束！基輔巨大爆炸、警笛狂響

快看車牌！對中3數字玩樂園只要299元

瑞士將制裁俄羅斯　凍結普丁資產

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

登SAG視后遇外媒無禮提問！鄭好娟霸氣回應

莉婭認了小三上位成正宮！

文山女埋伏已婚男「砍到命危」　妻崩潰痛哭

明變天降10℃！2波冷空氣接力　下波更低溫雨區曝

歐盟覺醒團結抗俄！歐官員曝關鍵轉捩點

俄軍狂轟烏第2大城　死屍遍地畫面曝

今起口罩令放寬「7場合免戴」　6大鬆綁措施一次看　

陸外交部：台灣不關日本的事

單身姊想拿「妹婿的保險套」借精生子　妹點頭OK

俄軍被俘疑遭「脫褲懶」綁電桿

更多

最夯影音

更多
被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死
烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面