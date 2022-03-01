俄擁6255枚核彈頭！普丁手握唯一發射權　外媒分析動用核武4情況

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯是全球擁有最多核武的國家，遠超過美國和中國，俄羅斯總統普丁日前更簽署命令，要求核威懾部隊進入「特別警戒任務」，引發各界緊張。專家分析指出，雖然俄國總統擁有核武的發射權，但俄羅斯只會在4種狀況下啟動核武。

根據《法廣》報導，斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）數據顯示，俄羅斯擁有6255枚核彈頭，而美國擁有5550枚，至於第三名的中國僅擁有350枚，法國只有290枚。國際廢除核武器運動（ICAN）估計，俄羅斯在2020年花了約80億美元在「建設和維持其核力量」。

《原子科學家公報》刊登的最新文章指出，俄羅斯只有在4種狀況下才有可能啟動核武，分別是對手向俄羅斯及盟國發射彈道導彈、對手使用核武器、俄羅斯核武器基地遭攻擊，以及國家生存遭威脅的攻擊。

事實上，普丁就算想啟動核武，也並非一個按鈕就能解決。依照俄羅斯憲法，雖然能夠下指令發射核彈的只有總統，但國防部和三軍聯合指揮部會進行核查和傳達，俄羅斯核武專家波德維格（Pavel Podvig）表示，「儘管其他人無法否決普丁的決議，但會進行某種形式的合議。」

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