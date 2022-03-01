迪士尼加入「制裁俄羅斯大隊」！祭1招挺烏　網笑諷：在耍寶？

▲迪士尼祭出暫停電影在俄羅斯上映的制裁。（圖／路透）

記者黃品臻／綜合報導

俄烏戰爭還未平息，各國也紛紛對俄羅斯提出制裁，迪士尼（Disney）也宣布將暫停在俄羅斯上映電影，就有網友將此一消息轉發到PTT上，但不少網友得知後都覺得這一制裁方式與其他相比，實在太弱了。

本站此前報導《迪士尼也加入制裁！ 暫停在俄羅斯上映電影》，迪士尼在推特發布聲明表示，由於俄羅斯入侵烏克蘭，造成悲慘的人道主義危機，公司將暫停在俄羅斯上映電影，包括即將上映的《青春養成記》（Turning Red），而已經上映的《尼羅河謀殺案》（Death on the Nile）也會被下架。

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Statement from The Walt Disney Company in response to the crisis in Ukraine: pic.twitter.com/avf6HoECPt — Walt Disney Company (@WaltDisneyCo) March 1, 2022

有PTT鄉民將此一消息轉發分享，掀起網友們熱烈討論，不少網友認為這種制裁方式實在太弱，「好弱的制裁」、「這是湊熱鬧的嗎=.=」、「無感吧…」「這樣也可以…」「大家開始刷存在感了！這波上車穩賺不賠」、「真的在耍寶」。

也有網友以嘲諷、誇大的口吻表示，「喔不～俄羅斯小孩的童年怎麼辦，太殘酷了」、「再不停戰，就不讓你們看米奇妙妙屋」、「太狠了吧，小孩子是無辜的QQ」、「俄羅斯小孩哭暈廁所」。