迪士尼加入「制裁俄羅斯大隊」！祭1招挺烏　網笑諷：在耍寶？

記者黃品臻/綜合報導

俄烏戰爭還未平息,各國也紛紛對俄羅斯提出制裁,迪士尼(Disney)也宣布將暫停在俄羅斯上映電影,就有網友將此一消息轉發到PTT上,但不少網友得知後都覺得這一制裁方式與其他相比,實在太弱了。

本站此前報導《迪士尼也加入制裁! 暫停在俄羅斯上映電影》,迪士尼在推特發布聲明表示,由於俄羅斯入侵烏克蘭,造成悲慘的人道主義危機,公司將暫停在俄羅斯上映電影,包括即將上映的《青春養成記》(Turning Red),而已經上映的《尼羅河謀殺案》(Death on the Nile)也會被下架。

