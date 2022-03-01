烏克蘭鄉民「拖走俄羅斯坦克」上網賣！只要932元　台人心動：便宜

▲烏克蘭人在網路上拍賣俄羅斯坦克。（圖／翻攝自拍賣網站）

記者施怡妏／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭，戰事迄今第6天尚未停歇，一名烏克蘭的居民成功拖走俄兵的坦克車，並在烏克蘭二手車網站上販賣，一輛只要1000格里夫納，約為33美金，換算成新台幣則是932元。有烏克蘭人分析行情價，一輛坦克拆解當廢鐵賣，也有12.5萬美金的價值，消息曝光不少網友直呼「超便宜！」

一名在台灣工作的烏克蘭人在粉專「烏克蘭理工男Oleksii」發文，烏克蘭居民將俄羅斯的坦克車偷走，放在烏克蘭二手車網站販售，價格只要1000格里夫納（約新台幣932元），「一台坦克就算拿去拆解當廢鐵賣，我們算了一下大概可以賣12.5萬美金（約新台幣345萬元）」，但該居民竟然只賣新台幣932元，價格超便宜。

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至於俄兵的坦克車為何會被農用拖拉機拉走？「烏克蘭理工男Oleksii」解釋，自從2014年俄羅斯在無預警的情況下入侵烏東後，「烏克蘭發現，說什麼烏俄一家親或是簽署再多協議都是騙肖，所以烏克蘭開始與土耳其合作研發無人機」。

▲一輛二手坦克不用台幣1000元就能買到 。（圖／翻攝自FB／烏克蘭理工男Oleksii）

自從2月24日開戰以來，俄羅斯軍人開坦克車入侵，烏克蘭人就會用無人機打爆對方的補給，Oleksii表示，「烏克蘭土地很大，光是克里米亞就跟台灣一樣大了，我們也沒有路平專案，等這些坦克深入到迷路之後，又餓（他們的軍糧2015年就過期了）又冷（約零下4度）又沒油，就把坦克停在路邊跑去找吃的也是剛好」，因此就形成大家現在所看到的，拖拉機拖著坦克到處跑的畫面。

超佛的價格，讓不少網友心動，「可惡，我家放不下」、「比腳踏車便宜」、「好想買來當上班通勤車」、「不要再騎機車，出門有戰車可以開多拉風」、「軍武迷有福了，收藏俄國坦克的機會到啦！出資自取即可」、「有沒哪家台灣代購網站要做這門生意，行銷一下」、「比較麻煩的是要自取」。

不過《東森新媒體ETtoday》記者點入賣場查看，商品已經下架了，似乎已經賣出去了。

▼Oleksii解釋原因。（圖／翻攝自FB／烏克蘭理工男Oleksii）