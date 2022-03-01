贈烏克蘭27噸醫療物資！　網見1細節卻尷尬「台灣虧大了」

網搜小組／劉維榛報導

俄烏無情戰火傷及無辜，聯合國預估有700萬烏克蘭人民流離失所，如果戰事延續，將有1800萬人需要人道援助。如今我國「Taiwan Can Help」班機於昨晚出發，運載著27噸醫療物資。不過消息一出，網友卻對擔心華航「China Airline」的LOGO頗為尷尬，就怕當地民眾以為是大陸的物資，「對我們台灣很虧吧？」

▲華航班機已於昨晚啟飛。（圖／外交部提供）



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外交部指出，俄烏戰事至今已造成超過30萬烏克蘭難民逃離國境，基於人道主義考量，台灣發揮「台灣能夠幫忙」（Taiwan Can Help）的精神，決定暖送27噸的醫療物資，包括藥品及醫療器材，委由華航於2月28日晚間11時50分自桃園國際機場啟飛運往德國法蘭克福，隨後將經由適當路線與管道轉交烏方運用。

▲台灣暖捐27噸醫療物資援烏克蘭。（圖／外交部提供）



消息曝光後，近萬人在貼文底下替烏克蘭民眾打氣，「祈求終戰！和平到來」、「真開心台灣幫的上忙」、「自由世界的民主夥伴要相互幫助，烏克蘭加油」、「臺灣真棒！以臺灣為榮」、「日後台海有事，也希望烏克蘭來幫忙台灣協防作戰」、「不畏強權，才能換來真正的和平」。

不過有網友卻擔心，委由華航載運物資，就怕會引起當地人誤會是大陸的物資，「對外國人來說，『China airlines 中國航空』載來的」、「能不能以後援助他國用沒有CHINA字樣的飛機？不然外國人都以為是中國在幫他們，對我們台灣很虧吧」、「尾巴的紅梅應該改為臺灣黑熊」、「很好，如果飛機上不要有China英文字會更好」、「建議不要再用標示 『 China Airlines 』的航空了，避免產生誤解，找長榮／星宇甚至其他航空公司更好」。

▼網友支持，可給長榮或星宇航空載運物資。（圖／翻攝外交部臉書粉專）

