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烏克蘭女童揮拳攻擊俄軍！名嘴分享狂讚「好勇敢」　真相曝光超尷尬

▲▼社群網路流傳著一段「烏克蘭女童勇敢抵抗俄軍」的影片，不過被揭穿是10年前的影片。（圖／翻攝自推特）

▲社群網路流傳著一段「烏克蘭女童勇敢抵抗俄軍」的影片，不過被揭穿是10年前的影片。（圖／翻攝自推特）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭開打至今進入第6天，俄軍卻未能在預定時間內拿下首都基輔，外界認為是烏克蘭全國軍民齊心協力「抗俄」，才能逐漸挽回頹勢、戰局出現一線希望，網路上甚至流傳一段小女孩勇敢開嗆俄軍的影片，不過調查後才發現是誤傳，從氣候與地形特徵來看，事發地點根本就不是2月的烏克蘭。

綜合外媒報導，近來一段影片在社群媒體與網路上瘋傳，甚至被媒體「FR News Now」在社群上轉發，獲得數千個以上的讚、分享，影片標題為「滾回你的國家去」，身穿黑色背心的金髮小女孩大膽地對著真槍實彈的士兵呲牙裂嘴，她大聲咆哮、作勢揮拳，一旁還有多輛裝甲車待命，最後該名士兵只得無奈走開。

FR News Now在該支影片嵌入各種標籤，包括「滾回你的國家」、「勇敢的小女孩面對普丁入侵烏克蘭的軍隊」、「誓死保衛烏克蘭」、「俄烏戰爭」；然而，外媒在完成事實查核後，卻直指該影片犯下嚴重錯誤訊息，靠著TikTok出現的片段以假亂真。

報導指出，其實影片女孩的真實身份是巴勒斯坦人塔米米（Ahed Tamimi），當時年僅11歲的她於2012年時與一名以色列士兵英勇互嗆，她被拍到揮舞拳頭，向士兵詢問哥哥的下落，影片立刻吸引時任土耳其總理艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）的注意，於是邀請該名女孩造訪土耳其。

幾年以後，塔米米在她所住的村莊內毆打了一名以色列士兵，因此被關進以色列監獄達8個月，當時她已經16歲。

就連台灣的知名媒體人苦苓都分享這段影片，誇讚烏克蘭就連女童對入侵的俄軍都感到英勇無懼。不過就有網友指出，目前烏克蘭依舊嚴寒，從俄軍入侵哈爾科夫的相片，就可以看到皚皚白雪，而影片中一片藍天、空中漫天黃沙，烏克蘭境內根本就沒有沙漠。

幸好，人們很快關閉該間新聞機構的誤導性影片剪輯，並在推特添加警語通知，「請保持消息靈通，這間媒體是斷章取義的！」

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