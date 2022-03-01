蔡其昌發起集資援助烏克蘭難民　跨黨派23名立委響應捐一日所得

▲立法院副院長蔡其昌召開「Taiwan Can Help」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭，立法院副院長、中華職棒會長蔡其昌發起「Taiwan Can Help」運動，率先宣布捐助1000萬元，獲得跨黨派23名立委的響應，每人皆同意捐出一日所得。外交部常務次長俞大㵢表示，謝謝蔡其昌引領企業界提出善款，未來專戶成立之後會請大家踴躍捐款。

蔡其昌1日下午在立法院召開「Taiwan Can Help」記者會，與會者包括民進黨立委林楚茵、林宜瑾、張廖萬堅、莊競程、羅美玲、何志偉、陳秀寳、許智傑、洪申翰、李昆澤、劉世芳、湯蕙禎、陳素月、吳玉琴、王美惠、蘇巧慧、邱泰源、范雲、賴品妤、邱議瑩、沈發惠、台灣民眾黨立委高虹安、邱臣遠等人。

蔡其昌致詞時表示，謝謝這麼多同仁一起伸援烏克蘭，也希望「Taiwan Can Help」可以伸出援手，幫忙烏克蘭的難民，整個救援的行動如果沒有政府介入，要做到國際救援其實不容易，因為當中有涉及到募款，一定要有勸募條例，相關程序都要符合規定。

蔡其昌指出，他在二二八連假的這三天，有跟幾個企業界朋友談到這件事，所以就先集資1000萬，等待政府有進一步的行動，現在外交部已經找到賑災基金會，來作為中華民國政府的對口。

蔡其昌說明，現在還有公文程序、行政流程要跑，等到基金會的帳號正式對外公告，原先募集的1000萬就會匯到戶頭裡面，今天出席記者會的立委都有一個共識，每個都表達意願要出一點力，未來會把一日所得都捐到帳號裡面，大家彼此互相鼓勵。

蔡其昌強調，從新冠肺炎疫情爆發以來，台灣人向全世界表達善意，作為地球村的一份子，台灣人有能力幫忙全世界，也很願意幫忙全世界，這就是「Taiwan Can Help」的精神，相信烏克蘭一定可以感受到台灣人的愛、台灣人的善，這是他發起這件事情的最終想法與基本概念。

俞大㵢回應，感謝蔡其昌召開這場有意義、非常重要的記者會，展現國人願意幫助烏克蘭難民的義舉，台灣身為愛好自由、民主與和平的人民，對烏克蘭遭受戰爭蹂躪感同身受，未來在專戶成立之後，外交部會讓大家踴躍捐款到帳戶。

▼立法院副院長蔡其昌。（圖／記者屠惠剛攝）

