快訊／在台烏克蘭人簽證到期怎麼辦？徐國勇宣布可延長「沒次數限制」

▲行政院長蘇貞昌（左）及內政部長徐國勇（右）赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

烏克蘭情勢緊張，民進黨立委莊瑞雄1日上午在立法院質詢時關注，若是未來烏克蘭在台民眾簽證到期，但因戰時無法返回國內，如何因應？外交部長吳釗燮當場承諾，一定會幫忙到底；內政部長徐國勇也說，內政部都會允許延長，而且沒有次數限制。

立法院今天邀請蘇揆率同相關部會首長列席，提出有關「日本福島及周邊食品輸入管制措施及我國因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項」的專案報告並備質詢。

莊瑞雄質詢時關注，近期出現許多來自俄羅斯的假資訊，企圖誤導國際社會對烏克蘭局勢的看法，外交部是否該有反制作為？吳釗燮回應，外交部會即時澄清網路上的虛假訊息，例如這次撤僑活動中，中國政府拋出「可以透過包機幫我們撤僑」，但至今飛機都還喬不定，反觀台灣早有一班撤僑巴士撤離到波蘭，另有4名國人撤離到斯洛伐克，現在也在安排第二班撤僑巴士。

莊瑞雄追問，現在台灣有不少烏克蘭民眾，例如富邦勇士隊的塞瑟夫（Ihor Zaytsev）就是來自烏克蘭，未來若簽證到期，加上我國並無「難民法」，是否有可能讓這些烏克蘭人有比較長的居留證？吳釗燮說，外交部會從寬處理，一定幫忙到底；徐國勇也說，這個沒有問題，內政部都會延長其簽證，而且沒有次數限制，縱然簽證已經到期，只要提出申請，內政部都會允許延長。

此外，莊瑞雄也關注，國內最近瀰漫著「相信美國沒有用」的說法，而美國總統拜登近日派出「大咖」特使團到台灣，對台美關係的意義？蘇貞昌表示，拜登總統此時此刻派訪團到台灣，顯示美國對於台灣的支持堅若磐石，也藉此機會正告，有境外勢力和境內附和者提出「疑美論」，這種言論不足採信，政府會隨時緊盯導正視聽。