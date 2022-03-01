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開放福食　蘇貞昌：排除貿易障礙「是台灣一定要走的路」

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌1日赴立法院針對「日本福島及周邊食品輸入管制措施」進行專案報告，重申在為國人健康把關的前提下，基於符合國際規範，以3原則3配套，絕對不會進口核食的立場，「只要在日本當地仍具有風險、禁止流通之品項，都在我國禁止輸入之列」。蘇強調，排除貿易障礙，對台灣加入區域經貿組織，持續拓展出口機會、吸引外來投資，「都是一定要走的路」。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院專案報告烏俄戰爭&福島食品。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院專案報告烏俄戰爭、福島食品。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌在報告中指出，跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP）是當前亞太地區，甚至是全球最重要的區域貿易組織之一，其成員的總生產 毛額（GDP）占全球 13%，與我貿易值占台灣的貿易總值24%多。其中，日本、新加坡、馬來西 亞、越南，更是台灣前十大貿易夥伴。

「台灣是先進經濟體、也有高度透明的經濟市場，有能力、也有意願遵守國際經貿的高標準。」蘇貞昌表示，加入CPTPP不僅可以持續提升台灣產業的國際競爭力，有利多元經貿布局，也更能進一步強化台灣在全球的關鍵戰略與經貿地位。

台灣已經在2021年 9 月 22 日正式提出申請加入 CPTPP，這是我國繼加入 WTO後，再 朝加入高標準的區域經濟整合目標邁出一大步。現在，台灣不論是硬體面、法制面及社會面等，都做好準備，「專利法」、「著作權法」與「商 標法」三大法案，都已全數立院審議；台灣因應 CPTPP 的法規制度調和皆已完 備，對於產業敏感項目，也正妥善規劃配套措施中。

蘇貞昌強調，台灣要打開經貿大門，與全世界做生意，自不能無視國際標準，要加入CPTPP，就要讓世界 與各該成員國相信我們會遵守其高標準規範。 2020年，政府依據國際標準，開放符合萊劑安全值豬肉進口，即清楚向國際社會傳達，台灣有強烈意願與國際接軌、有解決困難問題的能力、願意去除貿易障礙，是一個值得信任、有責任感的貿易夥伴。

蘇貞昌說，經過 10 年，全世界只剩台灣與中國全面禁止日本福島等5縣所有的食品進口， 包含美國及所有CPTPP會員國在內的41個國家，則已完全解除管制措施，而歐盟同樣大幅放寬對日本食品的限令，只對少數具有風險的品項，要求進口時應附具輻射安全證明，就連中國 的香港、澳門地區，都已放寬相關管制，世界各國都回歸以科學證據及國際標準為原則。

蘇貞昌說，台灣所訂的食品放射能污染容許量標準，是 依據國際風險估算模式評估，考量人體攝食暴露 風險，並參考國際標準訂定，包含核種銫-134與銫-137，相較於CODEX、歐盟、美國、加拿大等國的標準更為嚴格。

蘇貞昌強調，政府絕不會容許核食進口，為國人健康把關的前提下，基於符合國際規範，並參考其他各國管控措施，審慎盤點各項精進作為，秉持3原則－「回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為食安把關」，3配套－由 禁止「特定地區」進口改為禁止「特定品項」進口、針對具風險品項，要求提供輻射及產地雙證明，並於邊境針對福島等 5 縣開放品項之所有產 品，百分之百逐批檢驗。

在這樣的規範下，只要在日本當地仍具有風險、禁止流通之品項，都在我國禁止輸入之列，核准進口食品只要符合標準，即可安心食用，請國人放心。未來政府一定會嚴格把關，落實產地雙證明與邊 境百分百檢驗，經查驗不符規定者，一律退運或 銷毀，確保食品安全。

此外，政府為推廣國產農產品、照顧學童用餐安 全，讓學童認識、食用新鮮美味的台灣本土食材，「學校衛生法」已明訂應優先使用在地優良農業產品，自去年起，更在全國中小學校午餐契約範 本中明訂，應配合政府政策採用國產可溯源食 材，並優先採用具「3 章 1Q」標章標示之食材。政府將持續加強源頭控管、落實查驗，確保食材符合規定。

蘇貞昌指出，台灣與日本互為重要夥伴與珍貴友人，在台灣宣布調整日本食品管制措施後，日本 前首相安倍晉三清楚表示，台灣合理開放安全的日本食品進口，已跨越要加入CPTPP最大的障礙；日本台灣交流協會會長大橋光夫也表示，台灣此決定有助於深化台日經濟關係，並建議停了8年的「台日經濟夥伴委員會」（EPC）復談。

蘇貞昌在報告中強調，台灣展現決心、排除貿易障礙，不只進一步加強與日本 的關係，也有助提高加入CPTPP的機會，這對未來台灣加入區域經貿組織，持續拓展出口機會、吸引外來投資，都是一定要走的路。後續還有很多的辛苦要跨越，政府會盡最大 努力朝目標前進，讓台灣的競爭力不斷向上提升。

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