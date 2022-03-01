百萬正妹網紅「教開廢棄坦克車」12步驟曝光！3萬人看呆　鄉民狂噴

▲俄國正妹網紅，教學如何開坦克車 。（圖／翻攝Настя Туман IG）



網搜小組／劉維榛報導

俄烏談判未果，今（1）日烏克蘭南部的赫爾松機場傳出巨大爆炸聲，另據外媒指出，俄軍各式軍車車隊正在基輔西北方集結，超過100輛軍車正挺進基輔。一名俄羅斯正妹網紅則拍影片教學「如何駕駛廢棄的裝甲運兵車」，12步驟就能讓戰車在雪裡出征。

一名網友在PTT透露，有在追蹤一名俄羅斯正妹網紅納斯蒂亞（Nastya Tuman），IG有83萬名粉絲，YouTube上有167萬人追隨，而愛玩車的她還另有一技之長，就是會開軍事坦克車，27日納斯蒂亞在IG拍片教學，「如果你遇到廢棄的裝甲運兵車，該如何啟動開走」，該影片有超過3.4萬個讚。

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影片中，納斯蒂亞熟練按下各種開關鍵，完成12個步驟後，就能操作變速檔，接著再踩下油門，坦克車就能神奇前進，影片尾聲，納斯蒂亞帥氣轉著方向盤，在雪底前進的模樣，吸引3.4萬粉絲們按讚。

▲正妹換檔前進，影片引發萬人朝聖。（圖／翻攝Настя Туман IG）



PTT文章曝光後，底下網友熱議「你沒有通知友軍，沒做外觀塗改，容易被誤擊」、「 移去當路障，然後破壞，讓俄羅斯人移不走」、「還真的可以開，就不要被當成敵軍轟成渣」、「戰車少女都是真的」、「可以先掛個白旗」。

留言串中，也釣出內行解釋，「跟M60A3戰車一樣啊，戰甲車都大同小異吧，電源開一開發車之後就可以動了，而且還是自排車很簡單，要說差別，這個是方向盤XD，M60還是用操縱桿，戰車比民車好開，問題就是煞車每一台感覺都不同，但你只是要直通通前進，煞車Psi（每平方英寸磅力）不要低的太誇張，根本沒差」，該網友也提醒，「（戰車）需要考証書，怕你是三寶 撞死自己人而已，所以她開的方式還是有錯誤，戰甲車不能一腳油門一腳煞車，很危險滴」。