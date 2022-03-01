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俄羅斯開戰烏克蘭「戰略太蠢」　名醫諷普丁連犯3錯：一定不讀科學期刊

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊晏琳／綜合報導

俄羅斯開戰烏克蘭進入第6天，卻還未拿下烏克蘭，連不是軍武專家的醫師都開酸普丁戰略太蠢、俄軍實力差。譏諷普丁一定是沒有看科學期刊，才會在「人、時、地」都不對的情況下開戰，反倒讓自己陷入困境。

精神科醫師潘建志在個人臉書上發文分析，普丁選在這種時候開戰顯然非常危險。首先是「人不對」，他認為，俄羅斯確診數創新高，俄國現在還有12,000名孩童住院，這時候集結數十萬軍隊和補給移動打仗，無疑是火上加油。「第一次世界大戰時，死於1918年西班牙大流感的士兵，比戰死的還要多，最後一戰草草收場，普丁沒讀過這段歷史嗎？」

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潘建志表示，俄羅斯早已不是冷戰時代的大國，GDP總量一直倒退，「資源拿來做醫療都怕不夠了，還打仗？」他認為經濟體質弱的俄國，完全沒有足夠的實力、現金和人氣，能抵抗各國的經濟制裁，占領統治烏克蘭，直言這場戰爭，俄羅斯無以為繼。

再來是「時間不對」，潘建志說，因為下雪，坦克和軍車行進會留下清楚的軌跡，光是華盛頓郵報透過手段買到的衛星照片和俄國軍人在TikTok發佈的短片，就能把俄軍武器種類數量和行進路線整個底摸的清清楚楚；且冬天下雪冷的要死，在行進、後勤補給、油料和士氣的負面影響都很大。「我查了一下基輔附近的戰史，基本上當地幾百年沒有在冬天時開戰的。」

最後則是「地點不對」。潘建志指出，俄羅斯和白俄羅斯勾結，從北方直攻基輔，的確是最短距離。「但是中間有車諾比核災現場啊！」GAMMA射線幅射值還太高，半衰期30多年，現在才少一半，一不小心就會踩到幾千毫西弗的土壤。他譏諷俄羅斯，從那進軍又攻打車諾比核災電廠的守軍，根本是自殺。 

醫師分析引來不少網友回應，雖有人認為他分析的很棒，卻也有網友持保留態度，表示「消息太亂了，等半年後再回過頭來檢視這篇分析的是否正確」「在戰爭中，核電廠和武漢肺炎是完全可以忽略的因素，講腐敗，烏克蘭和俄羅斯不相伯仲。」

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