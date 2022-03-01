快訊／10台人撤離烏克蘭「沒PCR」遭擋　陳時中：落地採檢即可

記者呂晏慈／台北報導

烏克蘭戰火密布，外交部上周緊急安排撤僑巴士，緊急撤離十餘名在烏克蘭的僑胞及其眷屬，不過，1日傳出有撤離的留學生Simon及其餘國人共10人，在返國途中竟因「未持PCR證明」被擋，受困於土耳其機場。衛福部長陳時中今天上午受訪說，會再請駐外單位給予協助，重申「從烏克蘭返台的，不需要登機前的PCR」。

學生Simon在台灣時間今（1）早向台灣記者透露，原定計畫在今下午5點半左右就會抵台的他及其他共10名台灣人，現在卻被滯留在土耳其機場。Simon提到，自華沙飛到土耳其轉機時，所有過程都順利進行，拿到表格、出示給土耳其航班，對方也同樣理解目前狀況，讓他們安全上機成功飛至土耳其機場。

只是，抵達土耳其機場準備在台灣時間今早7點上機，搭上飛往台灣航班的Simon及其他10位國人卻被阻攔，原因是他們需要「出示PCR證明文件」。Simon除了出示與華沙機場的同樣文件，並明確告知對方自己從哪來，但對方堅持需要PCR才可上機，並致電給台灣地勤，一樣得到「需要出示PCR陰性」的回應。

▲衛福部長陳時中受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

陳時中今天上午赴立法院備詢前受訪說明，日前在指揮中心記者會已經宣布，為幫助國人返台，不要求PCR證明而是要求落地採檢，且也可以回來再採檢也免罰，「從烏克蘭返台的，不需要登機前的PCR」。

有撤離的留學生現在受困在土耳其機場，陳時中表示，駐外單位應該會盡量予以協助，指揮中心只能管在國內的要求，會再與外交部做聯繫。