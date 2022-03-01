俄軍1舉動讓台大仁醫看傻　「只有普丁和他周圍的人想打」

AaAAAaAAaAAaaaaaaaaAAAAAAA!!!!

These two Russian idiots in Shevchenkove, Kharkiv oblast, had their vehicle sputtered out.

Guess what they did?

They came to a local Ukrainian police station.

And asked if they could have some fuel. pic.twitter.com/HmaUNORQL3 — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) February 27, 2022

記者黃翊婷／綜合報導

俄羅斯出兵烏克蘭，卻有烏克蘭人民拍下俄軍坦克因為沒油停在路邊的畫面，掀起網友熱議。台大仁醫施景中昨日（2月28日）在臉書PO文表示，看到俄羅斯坦克開到沒油，向烏東警局借油被俘虜的新聞，心中很感慨，「這次的戰爭，大概只有普丁和他周圍那些人想打吧？俄國民眾和那些大兵們應該一點都不想。」

▲烏克蘭哈爾科夫路上一輛被毀滅的坦克。（圖／達志影像，下同）

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俄羅斯開戰烏克蘭，至今仍未攻下首都基輔，甚至被烏克蘭人民拍下俄軍坦克因為沒油停在路邊的畫面，還遭嘲諷，「沒油了嗎？要我幫你拖回俄羅斯嗎？」實在是非常尷尬。基輔獨立報記者波諾馬連科（Illia Ponomarenko）日前也在推特PO出俄軍兩名士兵的照片，並酸嗆，「猜猜他們做了什麼？他們來到烏克蘭的警局詢問是否可以借一些燃料！」

▲烏克蘭國防部表示，俄羅斯有15輛T-72主力坦克被標槍防空導彈擊潰。

台大仁醫施景中2月28日在臉書PO文中談及此事，他提到，俄羅斯坦克開到沒油，路過烏東的警局借油，結果被俘虜，當時俄軍被問到要去哪裡，居然回答「我也不知道，可能是基輔吧」；一樣都是沒油，另一輛坦克則是被烏克蘭農夫用拖拉機拖走，俄軍只能在後面追，「整個場面，一整個冏，好像我今天在草山小鎮看到的草泥馬。還有，這像交戰國兩方的士兵嗎？」

施景中感嘆，「這次的戰爭，大概只有普丁和他周圍那些人想打吧？俄國民眾和那些大兵們應該一點都不想。」如今俄羅斯面臨國際制裁，貨幣價值瞬間蒸發，人民的財產也縮水了，普丁騎虎難下，俄烏雙方都有官兵死傷，苦果卻是要由人民承擔，而他在PO文前開車經過台北101，看到烏克蘭國旗再次出現，旁邊還有一句「PEACE」，內心真的很希望和平能早日到來，「雖然是敵人，但也是有血有肉的人。」