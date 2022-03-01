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法俄總統通話　普丁拋三大條件「可解決烏克蘭危機」

▲▼俄國總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

▲俄國總統普丁（Vladimir Putin）向法國總統馬克宏提出3項條件。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

法國總統馬克宏2月28日分別俄國總統普丁進行通話後，克里姆林宮指出，法俄領導人就烏克蘭局勢嚴肅且深入地交流了意見。普丁向馬克宏強調，只有達成3項攸關俄方安全利益的條件，包含「承認俄國對克里米亞的主權」、「烏克蘭去軍事化和去納粹化」、「烏克蘭保證中立地位」，才有可能解決烏克蘭問題。

根據CNN報導，法國總統馬克宏2月28日分別與俄國總統普丁、烏克蘭總統澤倫斯基進行通話。據愛麗舍宮說法，馬克宏在與普丁持續1小時30分鐘的通話中敦促立即停火的必要性，並希望俄羅斯能夠保證烏克蘭道路主幹道的安全。

克里姆林宮聲明，普丁在通話中言明，俄羅斯對與烏克蘭方面的談判持開放態度，俄國武裝部隊也未對（烏克蘭的）平民造成任何威脅，並稱這些威脅是來自烏克蘭民族主義者，「他們拿平民當作人肉盾牌，故意在居民住宅區放置打擊武器系統」。

普丁向馬克宏強調，只有考慮到俄羅斯的安全利益下，包含承認對俄國對克里米亞的主權，達成烏克蘭去軍事化和去納粹化並確保其中立地位，烏克蘭問題才有可能解決。法俄兩位領導人同意繼續保持聯繫。

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與馬克宏通話　普丁拋三大條件「可解決烏克蘭危機」

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