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大陸 大陸焦點 特派現場

中國終於開始撤僑！第一批為留學生　搭巴士前往鄰國摩爾多瓦

記者蔡紹堅／綜合報導

俄烏戰事進入第6天，中國大陸駐烏克蘭使館於當地時間2月28日宣布，已經開始撤離第一批公民，為留學生，將搭乘巴士前往鄰國摩爾多瓦。

中國駐烏克蘭使館表示，基輔當地時間下午5時，第一批留學生從基輔大學紅樓出發，前往前往摩爾多瓦，使館協調了當地警方提供安全護衛，明天還將有大批留學生撤離。

中國駐摩爾多瓦使館也宣布，摩爾多瓦與烏克蘭連接的通關口岸主要是摩北部的Ocnita口岸和南部的Palanca口岸，摩方對持有效中國護照自烏出境人員實現臨時免簽。使館正在上述兩個關口設置中國公民接待站，提供必要協助。摩政府在口岸同時設置帳篷、簡易廁所，提供飲用水和食品。

▼中國從烏克蘭撤離首批公民。（圖／翻攝中新社）

▲▼中國從烏克蘭撤離首批公民　搭巴士前往鄰國摩爾多瓦。（圖／翻攝中新社）

中國駐摩爾多瓦使館提到，目前入境點排隊車輛十分擁堵，提醒公民遵守摩、烏口岸通關要求，保持良好秩序，入境後自駕車人員可直接前往基希訥烏市安置點，其他人員也可在入境點搭乘使館準備的巴士。

中國駐摩爾多瓦使館還說，由於摩政府接待能力有限，連日來已安置了大量烏難民，目前基希訥烏市的幾個安置點已十分擁擠，使館正在協調有關備用體育場館，「請中國公民充分評估並根據自身情況及時做好選擇，同時做好防疫工作。使館將全力提供協助。」

中國從2月25日展開撤僑登記，但直至28日才撤離第一批公民，中國駐烏克蘭大使范先榮27日曾說，他知道很多人都想回國，但總得條件夠了才行，「我們撤本來就是為了安全，如果途中遭遇到危險，這就不是我們的初衷和目的了，相信這個道理大家都明白。要走就必須安全地走！這一定是所有人的期望，是你們的親人最盼望的事情。」

范先榮還強調，目前的安全條件確實還不是所有的地方都具備，「大家想想，空中不時有導彈，地上不時有爆炸和槍炮，兩軍之間正在進行交戰。宵禁令一個又一個不斷。在這種情況下，怎麼可能確保安全？！真要在這種情況下走，你們的家人又怎能不牽腸掛肚？！所以，我們一定要等安全了再走。這樣大家都踏實。」

▲▼中國從烏克蘭撤離首批公民　搭巴士前往鄰國摩爾多瓦。（圖／翻攝中新社）

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