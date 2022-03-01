陸想奪台「作夢比較快」　他預言共軍下場：沉沒在台灣海峽

記者陳俊宏／綜合報導

桃園市前議員王浩宇今天（1日）表示，這次俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，比中共強很多的俄羅斯，無法擊敗比台灣弱的烏克蘭，證明了中共侵略並佔領台灣根本是天方夜譚，去作夢比較快，解放軍「飛過來的戰鬥直升機、戰機下場就是沉沒在台灣海峽。」

王浩宇在臉書說，長期以來，國民黨一直替中共恐嚇台灣人，說台灣軍力很弱，逼台灣跟中共簽和平協議，台灣安全，人民才會有錢。

▼國軍演練。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



王浩宇指出，但這次俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，比中共強很多的俄羅斯，無法擊敗比台灣弱的烏克蘭，證明了中共侵略並佔領台灣根本是天方夜譚，去作夢比較快。

若共軍開打，王浩宇認為，第一波數千枚導彈的攻擊，可能有能力破壞部分台灣的防空系統，但台灣的防空系統網密度是世界第一，而且非常先進，飛過來的戰鬥直升機、戰機下場就是沉沒在台灣海峽。

王浩宇表示，共軍數十萬軍隊根本無法跨海，幾天內無法佔領台灣，國內的股市崩盤、匯率大跌，各國制裁、人民資產縮水，更不用說天文數字的軍費，幾天內就能拖垮一個國家，失敗了，「台灣就獨立了，中共會這樣冒險嗎？」

▼解放軍。（圖／達志影像／美聯社）



▼王浩宇發文。（點圖可放大／翻攝王浩宇臉書）

