　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

陸想奪台「作夢比較快」　他預言共軍下場：沉沒在台灣海峽

記者陳俊宏／綜合報導

桃園市前議員王浩宇今天（1日）表示，這次俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，比中共強很多的俄羅斯，無法擊敗比台灣弱的烏克蘭，證明了中共侵略並佔領台灣根本是天方夜譚，去作夢比較快，解放軍「飛過來的戰鬥直升機、戰機下場就是沉沒在台灣海峽。」

王浩宇在臉書說，長期以來，國民黨一直替中共恐嚇台灣人，說台灣軍力很弱，逼台灣跟中共簽和平協議，台灣安全，人民才會有錢。

▼國軍演練。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

▲國軍111年春節加強戰備，城鎮戰對抗演練。（圖／記者林敬旻攝）

王浩宇指出，但這次俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，比中共強很多的俄羅斯，無法擊敗比台灣弱的烏克蘭，證明了中共侵略並佔領台灣根本是天方夜譚，去作夢比較快。

若共軍開打，王浩宇認為，第一波數千枚導彈的攻擊，可能有能力破壞部分台灣的防空系統，但台灣的防空系統網密度是世界第一，而且非常先進，飛過來的戰鬥直升機、戰機下場就是沉沒在台灣海峽。

王浩宇表示，共軍數十萬軍隊根本無法跨海，幾天內無法佔領台灣，國內的股市崩盤、匯率大跌，各國制裁、人民資產縮水，更不用說天文數字的軍費，幾天內就能拖垮一個國家，失敗了，「台灣就獨立了，中共會這樣冒險嗎？」

▼解放軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 中國解放軍在中共70年慶典上展示東風-41型洲際彈道飛彈（DF-41 ballistic missiles）（圖／達志影像／美聯社）

▼王浩宇發文。（點圖可放大／翻攝王浩宇臉書）

（圖／翻攝王浩宇臉書）

►品木宣言「靈芝水」激殺6.4折！

ET快訊
俄烏開戰　教宗罕見說重話：發動戰爭者忘了人性
普丁爆雇400名「殺人機器」！　暗殺烏克蘭總統
10台人撤離烏克蘭「沒PCR證明」被阻搭機！指揮中心回應了
總統電話喊「我們被攻擊了！」下秒被迫掛斷　烏克蘭日常震撼歐盟
10台人撤離烏克蘭「沒PCR」遭擋！留學生滯留土耳其：撤僑只
北極強冷空氣襲烏克蘭！鄭明典曝時間點　網：將雪埋俄軍
快訊／遺孀暴瘦忍淚送明金成最後一程　告別式佈置花海一片
台南外籍女大生失蹤！警36小時追查：「收費2700元」已接6

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

陸想奪台「作夢比較快」　他預言共軍下場：沉沒在台灣海峽

烏克蘭「蛇島」飆罵俄軍士兵可能還活著　疑淪為戰俘

俄羅斯「核三位一體」進入戰備狀態　連太平洋艦隊也加入

台灣人有多關心烏克蘭被侵略？　PTT「軍武板」人氣衝上第2

女生也要！他支持「徵兵制或延長軍事訓練1年」　留言一面倒

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

24小時爆改車子→露營車宿　胡子買不到零件自己動手DIY

高雄輕軌又被撞！　車頭飾板毀損「要價破百萬」

粗心女到維修中心換保護貼　看錯桌子！手機撲通進魚缸

「烏俄談判」現場畫面曝光！　白俄總統喊話：希望危機解除

怒揭「知名音樂才子」召妓不戴套！　鄉土劇女星3線索洩男方身份

陸想奪台「作夢比較快」　他預言共軍下場：沉沒在台灣海峽

烏克蘭「蛇島」飆罵俄軍士兵可能還活著　疑淪為戰俘

俄羅斯「核三位一體」進入戰備狀態　連太平洋艦隊也加入

台灣人有多關心烏克蘭被侵略？　PTT「軍武板」人氣衝上第2

女生也要！他支持「徵兵制或延長軍事訓練1年」　留言一面倒

隱藏烏克蘭實時交通數據　Google：與當局討論後決議

彰化拾荒男凌晨坐路中間　休旅車直接撞上「頭部變形」慘死

大聯盟恐延後開幕　哈波喊話想加盟讀賣巨人

俄軍1舉動讓台大仁醫看傻　「只有普丁和他周圍的人想打」

台股漲逾百點！　航運股強勢、台積電力撐600元

宣布「絕交本土劇娜美」！男星：10年友情結束…網看錄影畫面秒懂笑翻

隱形眼鏡戴不上？名醫曝「隱藏3大危機」　戴錯恐吸乾淚液

2022年蘋果新品有哪些？外媒：三款新Apple Watch將面世

快看車牌！對中「這3數字」爽玩樂園只要299元　汽、機車都可以

菜瓜布也能吃！網推10款創意滿點宅配美食　知名鹹酥雞脆片超涮嘴

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

軍武熱門新聞

俄羅斯「核三位一體」進入戰備狀態

烏克蘭蛇島飆罵俄軍士兵可能還活著　疑淪為戰俘

女生也要　他支持「徵兵制或延長軍事訓練1年」

台灣人有多關心烏克蘭被侵略？PTT軍武板人氣衝上第2

車臣殺戮小隊集結烏克蘭森林　人手一份高官名單

莫斯科御林軍激戰烏守軍 網友貼俄坦克被毀、士兵慘死畫面

烏克蘭撐2天台灣開戰撐多久？　網：說空襲打爛一律軍盲

烏克蘭男童遭彈片削斷手　150烏軍投降

中國曾簽署提供核保護傘協定　9年後看著烏克蘭挨打

飛彈射過來　台灣哪個縣市安全？

全球軍力排行　台灣名次上升

空軍退將分析：烏克蘭犯「5個戰略錯誤」

台灣差1年就擁核彈　卻因為他破功

美專家：大陸要拿下台灣相當困難

更多熱門

相關新聞

俄軍車隊擴大至27公里！　衛星曝朝基輔挺進

俄軍車隊擴大至27公里！　衛星曝朝基輔挺進

美國衛星圖像公司Maxar於27日公布的衛星照，畫面顯示俄軍各式軍車車隊正在基輔西北方集結，超過100輛軍車正挺基輔。持續追蹤來到28日，衛星照顯示車隊已經抵達基輔近郊道路，車隊更擴大至數百輛軍車，綿延超過17英里（約27.3公里）。

烏克蘭網球女神　拒和俄選手對戰

烏克蘭網球女神　拒和俄選手對戰

外媒曝普丁雇400名「殺人機器」　暗殺烏總統

外媒曝普丁雇400名「殺人機器」　暗殺烏總統

10台人撤離烏克蘭「沒PCR」遭擋！

10台人撤離烏克蘭「沒PCR」遭擋！

俄烏開戰抵制潮　6國足協禁賽俄羅斯

俄烏開戰抵制潮　6國足協禁賽俄羅斯

關鍵字：

軍武烏克蘭俄羅斯王浩宇

讀者迴響

熱門新聞

談判剛結束！基輔巨大爆炸、警笛狂響

瑞士將制裁俄羅斯　凍結普丁資產

歐盟覺醒團結抗俄！歐官員曝關鍵轉捩點

烏克蘭媒體：俄烏談判已經結束

俄軍被俘疑遭「脫褲懶」綁電桿

明變天降10℃！2波冷空氣接力　下波更低溫雨區曝

陸外交部：台灣不關日本的事

台南外籍女大生失蹤！警36小時追查：已接60客人

單身姊想拿「妹婿的保險套」借精生子　妹點頭OK

俄烏談判結果出爐

今起口罩令放寬「7場合免戴」　6大鬆綁措施一次看　

俄反擊「外資禁賣股」！存股族哭慘：金融股完了

俄國陣亡士兵「最後對話」曝光　網看完淚崩

小鐘同居女友「外型像大S」飄仙氣　外景5天返家錯愕

不斷更新／俄烏談判結束！　烏克蘭正式申請入歐盟

更多

最夯影音

更多
被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死
烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面