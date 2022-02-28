拜登熱門防長人選明抵台　她曾提「美軍須能72小時殲滅中國海軍」

▲總統蔡英文曾在2015年11月16日會見前美國國防部次長傅洛依（右）帶領的「新美國安全中心」訪團。（民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

在俄羅斯以武力入侵烏克蘭掀起全球關注之際，美國總統拜登（Joe Biden）1日派遣重量級、跨黨派訪團來台。其中，成員包括前國防部政策次長傅洛依（Michèle A. Flournoy），至今一直是美國國防部長熱門人選，她過去曾指出，美軍有能力在72小時內擊沉南海所有中國艦艇和商船，則可能遏阻共軍犯台。

本次拜登指派訪團搭乘行政專機訪台，由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率領，成員包括：前國防部政策次長傅洛依（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇莉文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）等人。

其中，前國防部政策次長傅洛依（Michèle A. Flournoy），她曾擔任歐巴馬政府之國防部主管政策次長，曾於2014年及2015年兩度率「新美國安全中心」（CNAS）「下一世代國安領袖計畫」訪問團訪台。

傅洛依與現任白宮國安會印太事務協調人坎博（Kurt Campbell）共同創辦「新美國安全中心」（CNAS），後來在2017年與現任國務卿布林肯（Antony Blinken）創辦「WestExec Advisors」戰略顧問公司，與拜登政府領導階層關係密切友好，現仍被視為下任美國防部長的熱門人選。

特別的是，在2020年時，傅洛依就被視為拜登政府熱門的國防部長，她在美國知名雙月刊「外交事務」Foreign Affairs）6月號發表文章，題為「如何避免亞洲開戰：美國威懾能力減弱令中國誤判情勢風險升高」，內容提及重建美國在西太平洋軍事能力的重要性。

根據內容，傅洛依表示，中國的自信和軍事能力越來越強，美國威懾勢力日益削弱，種種因素相加只會帶來危險，造成亞洲爆發戰爭的風險比過去數十年要高，而且持續升溫。

對此，傅洛依在文中提出，如果美軍能發出威嚇，讓外界相信他們可以在72小時內擊沉所有在南海出沒的中國軍艦、潛艇和商船，可能會使中國領導人採取行動（犯台）前三思。