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激勵士氣！立山派出所宿舍落成　偏鄉員警終於有遮風避雨的家

▲▼原本老舊簡陋的舊宿舍內部僅是簡單的隔板隔間，沒有所謂的廁所及浴室，在生活上相當不便。（圖／玉里分局提供，下同）

原本老舊簡陋的舊宿舍內部僅是簡單的隔板隔間，沒有所謂的廁所及浴室，在生活上相當不便。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

位於花蓮縣卓溪鄉立山村的立山派出所，長年僻居地勢高的部落中，再加上原本宿舍老舊幾乎不堪使用，無論刮風下雨，以派出所為家的5名辛勞員警仍堅守崗位戮力於維護治安、確保交通順暢及為民服務的工作。2月22日舊宿舍修繕翻新完成，由卓溪鄉鄉長呂必賢及玉里分局長温基興共同參與剪綵典禮，正式宣布新居落成，可以入住。

▲▼原本老舊簡陋的舊宿舍內部僅是簡單的隔板隔間，沒有所謂的廁所及浴室，在生活上相當不便。（圖／玉里分局提供，下同）
     
花蓮縣警察局玉里分局立山派出所宿舍建築老舊，空間狹小，員警在盥洗時不便，已經影響生活起居；時任分局長陳蔚文（現任吉安分局分局長）某次前往慰勤發現立山派出所宿舍年久失修，為提高員警工作士氣，便積極開始推動新建宿舍；後受到花蓮縣縣長徐榛蔚、縣議會副議長潘月霞大力支持。

▲▼原本老舊簡陋的舊宿舍內部僅是簡單的隔板隔間，沒有所謂的廁所及浴室，在生活上相當不便。（圖／玉里分局提供，下同）

去年10月15日起開始動土施工，進行修繕翻新改造。

現任分局長温基興上任後關懷同仁的心依舊不變，為讓員警有個完善的休憩處所，持續掌握宿舍修繕進度，宿舍於去年10月15日起開始施工，潘副議長特來祈求動土順利；花蓮縣警察局副局長柯政君、後勤科長吳家來特地南下參與修繕檢驗；施工廠商國曜營造有限公司負責人吳凡萱女士準備三牲來祭拜地基主；歷經2個多月終於完工。

▲▼原本老舊簡陋的舊宿舍內部僅是簡單的隔板隔間，沒有所謂的廁所及浴室，在生活上相當不便。（圖／玉里分局提供，下同）
     
22日卓溪鄉鄉長呂必賢、縣議員高小成、卓溪鄉代表會主席金淑敏、副主席李桂英、代表王碧雪、立山村長葉光明、崙山村長宋輝國等貴賓蒞臨派出所新建宿舍，本分局由分局長温基興率業務組長林國銘、承辦人警務佐潘建宏共同參與剪綵典禮。

▲▼原本老舊簡陋的舊宿舍內部僅是簡單的隔板隔間，沒有所謂的廁所及浴室，在生活上相當不便。（圖／玉里分局提供，下同）

▲▼整建後的宿舍美侖美換，有1間廚房、3間獨立式衛浴設備套房，大大的提升員警生活品質。

立山派出所所長陳基財於典禮時感謝各級長官及來賓撥冗參加整建宿舍啟用典禮，本所員警宿舍原使用舊有的派出所宿舍，內部僅是簡單的隔板隔間，沒有所謂的廁所及浴室，在生活上相當不便；最後感謝縣長、副議長及各級長官體恤員警生活品質，積極爭取經費來為宿舍重新整建，才使得立山派出所擁有優質宿舍供同仁休憩。

▲▼原本老舊簡陋的舊宿舍內部僅是簡單的隔板隔間，沒有所謂的廁所及浴室，在生活上相當不便。（圖／玉里分局提供，下同）
     
玉里分局分局長温基興表示，感謝徐縣長、潘副議長、各級長官及貴賓的支持鼓勵，讓同仁無後顧之憂，可以全心全意來捍衛維護轄區的治安及交通；整建後的宿舍美侖美換，有1間廚房、3間獨立式衛浴設備套房，大大的提升員警生活品質；最後期許同仁為了讓鄉親百姓能安居樂業，應當更努力來打擊犯罪守護家園，才能不辜負各級長官、百姓對警察的期待。

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