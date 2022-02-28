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上親子廁所！兒見「邪惡之鈕」嗨喊：我要按囉　醫師爸崩潰了

上親子廁所！兒見「邪惡之鈕」嗨喊：我要按囉　醫師爸崩潰了。（圖／取自柚子醫師粉專）

▲陳木榮醫師兒子差點按下開門鈕，讓正坐在馬桶上的他嚇出一身冷汗。（圖／取自柚子醫師粉專）

記者李佳蓉／綜合報導

為了方便身心障礙者及育兒家長們，公共場所都有無障礙或親子廁所。其中讓廁所門瞬間開的「邪惡按鈕」引來家長們抱怨連連，這次連小兒科名醫也險中招。柚子醫師陳木榮帶著兒子進入，自己正坐在馬桶上，身旁兒子竟蠢蠢欲動想按下牆上開關，嚇出他一身冷汗，在粉專分享事發過程，直言「崩潰中！」

柚子醫師陳木榮差點「被看光光」，他今（28）日在粉專寫下，「崩潰中！我正在上廁所，兒子站在廁所門口，一直問我『要按green對不對！我要按囉！我可以按了嗎？』」讓坐在馬桶上的他驚慌失措，「馬桶距離廁所門口有一小段距離，我真的來不及阻止。」

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不少中招過的家長也留言分享，「我女兒也直接給我按下去過，媽媽驚慌失措穿褲子」、「然後這種門都開很大，而且位置是大家很容易一眼看穿的地方」、「我家的也這樣，完全不管他爸爸照顧完他後上完廁所沒…」、「真的超害怕的」、「你兒子還有問，我兒子是直接⋯⋯」、「我也常常被開門在裡面崩潰」。

▲上廁所,腹痛,便秘,肚子痛。（圖／記者黃克翔攝）

▲曾有媽咪PO文抱怨親子廁所中的開門鈕「是哪個天才的想法」。（示意圖／記者黃克翔攝）

過去曾有一位媽咪在臉書《爆怨公社》貼照發文表示，「這到底是哪個天才的想法，把開關設計在嬰兒座椅旁。」仔細看看照片，只見一進廁所後，綠色和紅色的開關按鈕就設在門旁邊，乍看之下沒什麼問題，重點就在離開關沒多遠就是嬰兒座椅，而且是小嬰兒伸手就碰得到的距離。

這設計就讓原PO掉進陷阱，「你知道那個開關就好像在對嬰兒說『來開我吧！按一下很好玩喔！』」、「下一秒，乾……那隻可愛的小手一掌往開關打下去，哇X……還不偏不移的打中《開》」，眼見廁所門就要打開，原PO只能三步併做兩地衝上前，按下《關》的按鈕，也直嘆「當媽之後連上廁所的隱私都沒有。」

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