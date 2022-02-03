親子說故事時光沒這麼難熬！童話阿姨建議「3件事」更有趣

▲兒童界爆紅的童話阿姨，親自傳授家長「說故事書」更有趣的方法。（圖／童話阿姨提供）

記者楊智雯／綜合報導

教養小孩對父母來說是一條辛苦又艱辛的修行之路，專家都說讓小孩多聽故事看繪本對身心成長有正向幫助，但是每次陪小孩講故事書時都會燃起無名火，不是小孩聽一聽就跑掉，就是講到小孩哈欠連連，或是頻頻狂問「為什麼」，搞得親子說故事時光相當難熬，兒童界爆紅的童話阿姨，主持說故事節目《從前從前》在三級警戒時一度拿下蘋果Podcast排名亞軍，至今一直在前5名中，親自傳授家長「說故事書」更有趣的方法。

▲講故事時失去孩子的注意力，這本書孩子也不會想再去看第二次。

大家都以為童話阿姨一開始就這麼會說故事，童話阿姨說「當然不是，女兒是我的說故事教練，因為她一直重複叫我說同樣的故事，不知不覺我就變得越來越多戲，不然每次都講一樣我也很無聊。」也是這樣讓她開始錄製《從前從前》的說故事節目。

有些讀者聽了童話阿姨的故事之後再去看故事書，發現故事書上的文字非常繞口，對於初次看到這樣的文字時，家長要怎麼說故事書才會更有趣？童話阿姨認為每對家長和孩子都有自己的一套溝通語言，當有新故事書時，建議家長要自己先翻過一次，重點是第一次說故事時要先用孩子能理解的語言說，比較不會失去孩子的注意力，不然聽不懂的話，這本書孩子也不會想再去看第二次。

▲一定要挑家長自己也覺得有趣，或是喜歡的繪本才有機會講得好聽。

親子說故事時間變得更有趣人人都能辦到，童話阿姨建議掌握3大重點！

第一大重點：絕不挑自己沒興趣的故事。

一定要挑家長自己也覺得有趣，或是喜歡的繪本。演繹一個故事，一定要放感情，如果自己都不喜歡這個故事，肯定無法講得好聽。孩子很聰明，你投入多少熱情，他都感受得到。所以我自己在選故事的時候也不會太嚴肅，如果不是特殊需求，家長也不一定要挑選有明顯教育意涵的故事，畢竟聽故事本身就是學習了，故事本體不一定要有什麼大道理或有多麽深遠的寓意。有時候，先不要急著教育，先引起孩子的興趣才是最關鍵的。

第二大重點：第一次講新的故事，千萬不要照書念。

第一次要用孩子懂的語言，先讓他理解，反正小孩也不可能只讓你講一次嘛，所以講第二次或第三次的時候，再慢慢加入書裡本來的詞彙，孩子可以更容易理解這些單字，不要急著教育，創造學習機會，讓他自己慢慢學。

▲童話阿姨在家講故事時，故事裡有講到漆油漆，就把孩子放到浴缸裡，讓她拿水彩到處亂塗。

第三大重點：讓平面故事更立體。

試著從故事延伸出其他活動，比如故事裡有講到做蛋糕，不妨就挑一個下雨不能出門的週末在家烤蛋糕看看，或是故事裡有講到漆油漆，就把孩子放到浴缸裡，讓他拿水彩到處亂塗，或是故事裡有很多動物，那就跟孩子約一天去動物園，帶他去搜集故事書裡出現的動物。這些活動不一定要勞師動眾，即便只是在看完故事後畫一張圖，都能加深孩子對故事的認知，孩子也會覺得閱讀更有趣。

當小孩跟你他還想再聽一次，代表你說的故事很吸引他，他自動拿起那本書看，甚至學你講故事的方式自己講一次，促使孩子主動閱讀、學習，那妳肯定做對了！