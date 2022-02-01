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親子

大焦慮時代來臨！陪伴孩子與焦慮情緒共存

▲▼哭,孩子。（圖／Unsplash）

▲今天的孩子正陷入大焦慮時代（圖／Unsplash）。

生活中心／綜合報導

資訊焦慮、情緒焦慮…因時代快速演進更迭所產生各式各樣的焦慮、恐慌症，正在全球快速蔓延，成為時代共感。今天的孩子正陷入大焦慮時代，而焦慮不只會蔓延，會在家族間遺傳，使家庭內的每個成員都受到影響。遠流出版《練習不焦慮的生活：讓孩子的焦慮特質轉化成韌性與人生的力量》，協助家長發揮力量，陪伴孩子把生活過好。

作者麥可．葛羅斯（Michael Grose）是澳洲最權威的親職教育專家及執業超過25年的親子專家裘蒂．李察森博士（Dr Jodi Richardson），分享眼見所聞，在書中介紹如何提早發現孩子身上出現的焦慮徵狀，並且透過各種焦慮管理工具，將個性上的焦慮特質加以轉化，成為人生的力量，並培養出真正的獨立與心理的韌性。

專家發現，家中排行老二的人，往往擁有最強的心理韌性，因此進一步去觀察他們身處的環境，有助於找出良好的方式自處，進而走出壓力陰霾，作者強調，焦慮很常見，也早已為研究者所理解，因此家長與焦慮兒都可以放心與自己的情緒共存。在焦慮轉變成韌性的路上不會孤軍奮戰。

閱讀他人的經驗，將使你對於焦慮有更深刻的了解，也會獲得一系列實用的工具和健康的生活建議，讓焦慮的孩子活出充實、幸福的生活。

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