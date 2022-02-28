快訊／烏克蘭官方：首都基輔出現爆炸聲響！　白俄傘兵傳已出動

▲烏克蘭首都基輔傳出爆炸聲響。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭資安主管機關「國家特種通訊與資訊保護局」（State Service of Special Communications and Information Protection）透過Telegram發文表示，烏克蘭首都基輔和主要城市哈爾科夫28日上午都發出爆炸聲響，哈爾科夫更發出了空襲警報，急促民眾躲入最近的避難所。

Air raid alert in Chernihiv.



Residents are asked to head to the nearest shelter. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 28, 2022

該部門稍早才指出，白俄羅斯的戰機正在飛往烏克蘭的路上，附帶的影像顯示，戰機正從白俄羅斯的日洛賓（Zhlobino）飛向鄰近烏國邊界的戈梅利（Gomel）。《基輔獨立報》也引述多個消息來源指出，白俄即將在當地28日清晨5點派兵，讓白俄的傘兵搭上第一架伊留申-76（IL-76）的運輸機，前進烏克蘭境內作戰。

根據《半島電視台》報導，白俄羅斯27日通過憲法改革公投，有65.2％的選票同意白俄重新擁有核武。盧卡申科在投票所指出，他可以要求俄羅斯歸還在蘇聯解體後放棄的核武，「如果你們（西方國家）把核武轉移到波蘭或立陶宛、轉移到白俄的邊境，那麼我將要求普丁無條件歸還我們放棄的核武。」

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