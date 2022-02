快訊／烏克蘭官方：首都基輔出現爆炸聲響！　白俄傘兵傳已出動

▲烏克蘭首都基輔傳出爆炸聲響。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

烏克蘭資安主管機關「國家特種通訊與資訊保護局」(State Service of Special Communications and Information Protection)透過Telegram發文表示,烏克蘭首都基輔和主要城市哈爾科夫28日上午都發出爆炸聲響,哈爾科夫更發出了空襲警報,急促民眾躲入最近的避難所。

Air raid alert in Chernihiv.



Residents are asked to head to the nearest shelter.