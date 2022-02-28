俄羅斯是「癌細胞」　他嘆這國動作遲1個月：人類不見棺材不掉淚

記者陳俊宏／綜合報導

俄羅斯侵略烏克蘭進入第4天，毒理專家招名威表示，看看北約這些國家現在才紛紛提供武器給烏克蘭，尤其是德國，遲了至少一個月以上，人類真的都是要「不見棺材不掉淚」，才會有所覺悟嗎？

招名威27日在臉書說，如果把俄羅斯比喻為「原位癌」，俄羅斯開戰就是「癌細胞轉移」，北約是提供治療癌症藥物的「醫療單位」，烏克蘭只是個被癌細胞擴散的「第一個器官」；試想，今天當罹癌的器官及早提出警訊時，醫療手段若能及早介入，做出適當的治療，癌症或許不會惡化，他相信這些都是常理，但常理往往不會正常運作。

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▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

招名威指出，看看北約這些國家現在才紛紛提供武器給烏克蘭，尤其是德國，遲了至少一個月以上，現在大家才發現俄羅斯竟然會侵略歐洲，癌細胞要轉移了，才有危機意識要團結對抗，如果早一點發現，早一點提供武器，戰爭是不是就不會發生？是不是就不會有幾千人死亡呢？

招名威感嘆，人類真的都是要「不見棺材不掉淚」，才會有所覺悟嗎？預防勝於治療，及早發現及早做準備，這道理永遠適用於任何事情！俄羅斯就是癌細胞，烏克蘭加油。

俄羅斯侵略烏克蘭進入第4天，俄方首度對外承認官兵傷亡，但未說明具體數字，總統普丁在遭西方制裁與前線攻勢受阻後，下令核子嚇阻部隊警戒，再次挑動西方緊張神經。烏克蘭總統澤倫斯基則表示，願意在烏克蘭和白俄邊界，與俄羅斯展開談判。

▲▼俄羅斯入侵烏克蘭。（圖／路透）

