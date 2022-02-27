酒測值0.51！民宿小幫手騎車撞護欄　喊冤「只喝多多綠」判無罪

▲陳姓男子在馬祖打工換宿期間，不慎騎車自摔，事後卻被驗出血液中含有酒精成分，換算吐氣所含酒精濃度高達每公升0.51毫克。（資料照，與本案無關／記者張君豪翻攝）



記者林冠吟／高雄報導

陳姓男子2020年時行經連江縣莒光堡附近時，因不明原因自撞倒地，警方獲報到場後除立即將陳男送醫治療外，也委託醫院對陳男進行抽血檢測，不料這一驗竟驗出陳男酒駕，換算吐氣所含酒精濃度更達每公升0.51毫克，立即將陳男移送法辦。事後陳男辯稱沒有喝酒，僅有喝一瓶多多綠。高雄地院審理後，發現馬祖當地採酵素反應法檢驗酒精，未再進一步檢驗，則有可能出現偽陽性情形，且無其他證據證明陳男酒駕，判陳男無罪。

陳姓男子去年10月前往馬祖某間民宿擔任小幫手，不料卻在騎車行經北竿村莒光堡附近時，不慎自撞路邊護欄倒地，路過民眾看見，緊急通知警方。警方獲報後，除將陳男送醫急救外，也委託醫院對陳男進行血液檢測，得知陳男血液中酒精濃度為102mg/dL，換算吐氣所含酒精濃度高達每公升0.51毫克，認定陳男酒駕，立即將陳男依法送辦。

事後，陳男向員警辯稱，他當天沒有喝酒，就只有和朋友聊天時，喝下一瓶多多綠，但在騎車返回民宿的路途中，不慎發生車禍，且因當時他行經路段是山路，路途中不斷有上下坡，當天又颳起大風，因此才會不慎自摔倒地。

高雄地院審理後指出，陳男在發生車禍前10天才剛到馬祖北竿民宿擔任小幫手進行打工換宿，顯見陳男並非北竿在地人，對於路況未必熟悉，後續勘驗相關資料後也確認，陳男當時行經路段確實為「坡路」，認為陳男確實有可能因連續上下坡路況，且因傍晚光線日照不足，加上颳大風等因素，導致陳男自撞路邊護欄。

至於陳男的血檢酒精報告，法官則表示，由於馬祖當地的檢驗方式為酵素反應法檢驗酒精，此方法可能因陳男當時受傷急救或其他因素導致為陽性的可能，無法排除是否有其他因素影響抽血檢見結果有酒精反應，而檢方亦無其他證據證明陳男確實有喝酒後而不能安全駕駛之犯行，因此判陳男無罪。