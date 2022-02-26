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228連假南投縣動員百警取締酒駕　籲業者民眾多利用代駕服務

▲南投警方將於228連續假期間加強酒駕執法。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投警方將於228連續假期間加強酒駕執法。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

228連假今天起跑，南投縣警局為保障民眾用路安全、遏止酒駕上路，將動員近百名警力、連續3日執行全國性取締酒後駕車專案勤務，在全縣易飲酒處所及路段附近設置多處路檢點，全力執行防制酒駕工作；相關單位也與縣內計程車隊共同推出酒後代駕服務，可派人駕駛民眾的車輛載送，到家時再收費。

警方表示，酒後代駕服務預約方式就如同一般電話叫車，主要考量部分民眾喝酒後，於隔日仍有用車需求，若搭計程車返家，酒醒後再回現場取車較為不便，故由計程車隊派人駕駛民眾車輛並安全載送民眾回家，再向民眾收取費用；南投縣政府、南投監理站亦整合轄區代駕服務資訊，各業者叫車專線及費率如下圖所示。

▲南投警方將於228連續假期間加強酒駕執法。（圖／記者高堂堯翻攝）

縣警局呼籲，提供酒類之餐廳、KTV、酒店等業者，如發現消費者飲用酒類欲駕車者，務必勸導代駕或協助代客叫車；消費者飲酒前，務必指定代駕，亦可下載各式叫車app，切勿冒險酒駕，製造社會用路風險。

縣警局強調，國內自1月30日起已開始適用酒駕新法：針對酒駕初犯致人重傷或死亡就沒入車輛，酒駕累犯定義由5年拉長為10年，主管機關並得公布姓名照片、同車乘客罰則跳增10倍，以及汽機車所有人明知駕駛人酒駕卻未禁止，由吊扣牌照3個月加重至2年，租賃業者已盡告知義務，汽機車駕駛仍酒駕得加重罰則2分之1等，請民眾務必遵守相關規定。

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