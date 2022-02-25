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男子騎腳踏車搖晃酒測值超標　警方將開罰600至1200元

▲▼台中一名男子酒後騎腳踏車，酒測值超標，雖然不涉及刑法，但仍要罰錢。（圖／民眾提供）

▲▼台中一名男子酒後騎腳踏車，酒測值超標，雖然不涉及刑法，但仍要罰錢。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名50多歲邱姓男子騎著腳踏車，一路搖搖晃晃，幾度跌倒，警方一度以為身體有問題，後來才發現竟是酒後騎車，酒測值高達每公升0.64毫克，由於腳踏車屬非動力工具，因此沒有違反刑法公共危險罪，但仍依道路交通管理處罰條例製單舉發，處以600元至1200元不等，警方要求邱男牽車走回去，並在後方一路護送。

▲▼台中一名男子酒後騎腳踏車，酒測值超標，雖然不涉及刑法，但仍要罰錢。（圖／民眾提供）

新修正道路交通管理處罰條例第35條、第35之1條，以及刑法第185之3條條文，加重酒駕罰則，已從1月30日起施行，新修正的刑法中，對於酒駕初犯的處罰提高至3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金；若酒駕肇事致人重傷者，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金；若酒駕致人於死者，處3年以上1、0年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金；但若是騎腳車呢？

大雅警分局潭北派出所女警許筱涵等人巡邏時，發現邱男騎乘腳踏車，在路上左搖右晃，非常危險，擔心他一時不穩倒地受傷，於是予以攔停，原以為是身體不適引起，但邱男渾身酒味，卻一直辯稱沒喝酒，經呼氣測試酒測值竟高達每公升0.64毫克，當場製單舉發，並責令邱男禁騎。

潭北派出所所長莊昆穎表示，邱男所騎腳踏車雖然屬於「道路交通管理處罰條例」所規範之慢車，但酒後亦不得騎乘，目前刑法並沒有針對慢車刑責，但「酒騎」行為對自身安全的危害性甚高，尤其騎自行車俗稱「肉包鐵」，呼籲民眾千萬不要以為騎腳踏車無酒駕刑罰就以身試險。

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