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228蘇花管制報你知！時段性禁大貨車通行　大客車優先+行駛路肩

▲▼228連續假期，避免大量車流同時湧入台9線、台9丁線蘇花路廊，新城分局編排交通疏導專案工作。（圖／新城分局提供，下同）

▲▼228連續假期，避免大量車流同時湧入台9線、台9丁線蘇花路廊，新城分局編排交通疏導專案工作。（圖／新城分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

3天的228連續假期，花蓮縣警察局新城分局針對本次假期編排交通疏導專案工作，為避免大量車流同時湧入台9線、台9丁線蘇花路廊（蘇澳-崇德段），針對21公噸以上大貨車於2月26日5時至15時禁止雙向通行、2月27日7時至11時禁止雙向通行、2月28日12時至18時禁止雙向通行，希望藉管制方式，紓解尖峰時段車流。

▲▼228連續假期，避免大量車流同時湧入台9線、台9丁線蘇花路廊，新城分局編排交通疏導專案工作。（圖／新城分局提供，下同）

交通部公路總局也規劃於蘇澳地區及崇德地區尖峰時段設置大客車優先通行措施，同時於蘇澳~東澳、南澳~和平、和中~和仁路段實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩(緊急空間)，減少停等時間及避免有塞車的情形，有關於實施路段、時段如下:
蘇花改大客車行駛路肩開放時段：
（一）2月26日（星期六）：5時至15時（雙向）
（二）2月27日（星期日）：7時至11時（雙向）
（三）2月28日（星期一）：12時至18時（雙向）

蘇澳、崇德地區大客車優先道執行時段：
（一）2月26日（星期六）：5時至15時（視車流調整）-蘇澳南向
（二）2月28日（星期一）：視車流調整-崇德北向

▲▼228連續假期，避免大量車流同時湧入台9線、台9丁線蘇花路廊，新城分局編排交通疏導專案工作。（圖／新城分局提供，下同）

蘇花蘇澳、崇德地區時段性開放大客車優先行駛。

新城分局長林育旺呼籲，民眾若欲利用228連續假期規劃旅遊行程，請避開尖峰時段，並掌握交通動態及各項管制措施，也請用路人遵守交通規則，切勿有雙黃線超車、超速、酒後駕車、疲勞駕駛等違規行為，以保障自身及用路人的行車安全。

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228蘇花管制時段性禁行大貨車雙向大客車優先路肩

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