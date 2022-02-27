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228連假白河警不打烊　2天接連查獲3名通緝犯

▲台南市白河警分局228連假，連接查獲3名通緝犯，起獲毒品等物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市白河警分局228連假，連接查獲3名通緝犯，起獲毒品等物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市白河警分局228連假大展身手！連接查獲3名通緝犯，並起獲海洛因、安非他命等毒品，三案偵訊後各別移送歸案與法辦。

白河分局表示，東山分駐所所長張許世賢日前獲知白姓男子（52歲）遭台南地檢署發布不能安全駕駛致交通危險（酒駕）案通緝犯；並查出白姓通緝犯藏匿處所，即率警員包盛宇、王仁富、蕭政軒等員前往查捕，於2月25日下午4時15分許，在台南市東山區南溪里35號前，發現白嫌蹤跡，即上前盤查，經查證身分確認無誤後，立即將他逮捕上銬帶案偵辦。

▲台南市白河警分局228連假，連接查獲3名通緝犯，起獲毒品等物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河派出所巡佐顏榮志、警員林哲弘接獲線報，陳姓男子（49）被高雄地檢署發布毒品案通緝犯，即於2月25日下午4時25分許，在高雄市三民區自由一路與察哈爾一街街口，一路跟監發現陳嫌出現，立即上前逮捕上銬，並查獲持有一級毒品海洛因2小包（合計毛重1公克）、二級毒品安非他命3小包（合計毛重1.64公克）及吸毒用吸管2支等證物，即將其帶返所偵辦並持續擴大追查毒品來源。3案分別移送台南地檢署及高雄地檢署歸案及偵辦。

▲台南市白河警分局228連假，連接查獲3名通緝犯，起獲毒品等物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，安溪派出所所長黃源利、警員吳永智擔服巡邏勤務時，於2月26日上午8時50分許，在台南市後壁區頂安里26號前，發現25歲林嫌看到警察顯得神色慌張，即上前攔查查證身分時，發現竟然是台南地檢署發布的毒品通緝犯，立即予以逮捕上銬帶案偵辦，連續2天查獲3名通緝犯，白河警分局長劉其賢給予加油打氣。

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