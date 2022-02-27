228連假騎單車出遊兼甩油　卦山三鐵、獅頭山2線加碼送好禮

▲許多自行車玩家利用假期挑戰體能、甩油減重（下同）。（圖／參山處提供）

記者高堂堯／南投報導

228假期春暖花開，適合出遊兼「甩油」：交通部觀光局推出「Go Bike TAIWAN玩騎認證」活動，車友在4月30日前只要在全台16條多元自行車路線擇一完成，並達成指定條件，即可獲限量認證勳章且有機會抽最高獎金3萬元；參山國家風景區管理處推薦沿途風光明媚的「卦山三鐵」、「獅頭山」2線，騎完一趟最高可消956大卡，也加碼贈送「鷹揚八卦茶包」、喔熊御守等限量贈品。

參山處表示，「卦山三鐵」路線平直、老少咸宜，春節以來參與相關活動並完成騎程的最高齡者是74歲、最年輕10歲；「獅頭山」路線則高低起伏不斷，從峨眉橋到峨眉湖的台3線路段坡度尤大，對腿肌耐力頗具挑戰性。

參山處指出，遊客先以手機使用「環騎圓夢」APP等可記錄騎乘路徑的APP軟體，記錄完騎「卦山三鐵」與「獅頭山」等任一條多元自行車路線之騎乘軌跡，並與路程中之指定景點「二八水水公園」／「東村宿舍」合影，將「軌跡圖截圖」及「指定景點合影照片」上傳至個人臉書或IG，標記「#交通部觀光局玩騎認證」、「#一騎踏出去」並設定公開分享，即達成活動指定條件。

參山處提醒，民眾最後須再前往柏嶺遊遊客中心及南庄遊客中心等指定地點，經遊客中心人員確認達成以上條件、上網填寫資料後，即可獲得勳章1枚，限量200份；更多「Go Bike TAIWAN玩騎認證」活動資訊請上「臺灣自行車旅遊網」（https://taiwanbike.taiwan.net.tw ），或上「趣遊參山」臉書粉專（https://www.facebook.com/trimnt ）了解。