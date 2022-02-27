台南促參招商成果亮眼　2021年民間投資創10年新高

▲台南促進民間參與公共建設招商紅不讓，台南市政府統計2021年全年完成簽約的民參案計11件，創10年來新高。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南促進民間參與公共建設招商紅不讓，台南市政府統計2021年全年完成簽約的民參案計11件，民間投資金額達270億元，不畏疫情影響開出紅盤，無論簽約件數或金額皆創10年來新高。

財政稅務局指出2021年「東區平實段2、3、5、6地號營改土地都市更新案」及「仁德區二空新村眷改土地都市更新案」2案都更開發案即吸引民間投資172億元，除活化公有土地，更提供青年及弱勢族群可負擔的社會住宅，落實「希望家園」施政理念。另外「七股科技工業區開發、租售及管理計畫」也順利招商引資47億元，藉由溪北工業區開發，帶動周邊經濟發展並促使農村轉型及人口回流，完成開發後預計引進127家廠商、創造9540個工作機會。

另外「平實綜合轉運站BOT案」在去年底完成簽約，結合周邊商場、飯店、影城、公園等休憩設施，民眾都可輕鬆透過公共運輸來此休閒、娛樂及購物。此外，台南智慧路邊停車計費系統承繼第一期推動經驗，亦於去年加碼推出第二期，擴大智慧停車計費系統應用範圍，並進一步提出創新、便民、智慧化的新服務，順應電動車時代的來臨，推出智慧路邊停車充電計費柱，讓市民對於市府提供公共建設服務更有感。

2022年民間資金投資台南持續發燒，發展飛速的台南歸仁沙崙地區除日前開始營運的三井outlet，大台南會展中心也將於第二季開展，「高鐵產專區武東段276-1地號設定地上權案」現亦公告招商中，希望打造兼具生活機能和產業發展的新市鎮。另外北門長照資源中心OT案亦傳佳報，可望於今年上半年完成簽約，未來將提供大北門地區長輩在地、優質、多元整合性照顧服務模式的長照資源中心。

市府表示後續將賡續推出如河樂廣場、中西區魚市場、運河遊河、六甲區住宿式長照機構有償BTO招商案及星鑽地區設定地上權等指標性投資案，歡迎各界有意投資者來電台南市政府財政稅務局公產管理科莊涵鈞小姐06-2160216轉1621洽詢或至財政稅務局網站查詢投資資訊。https://www.tntb.gov.tw/index.php