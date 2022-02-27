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台南酒駕犯服勞務新工作　前往路口反酒駕宣導+公墓登革熱孳清

▲台南市駕犯易服勞務，在路口及八大場所嚴禁酒駕宣導及公墓登革熱孳清可能是新工作項目。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市駕犯易服勞務，在路口及八大場所嚴禁酒駕宣導及公墓登革熱孳清可能是新工作項目。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市駕犯易服勞務有「新工作」！市府邀集台南地檢署及市府各局處，商討除了台南殯葬管理所過去申請過的殯儀館清掃、環保局清潔隊申請的清溝、淨灘、拆解彈簧床…等工作，有無更適合酒駕者易服勞務之新工作項目，其中以警察局提出的路口及八大場所嚴禁酒駕宣導及民政局提出的公墓登革熱孳清較為特別。

台南市警交警大隊指出，「易服社會勞動」是指犯罪者受6月以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告，得聲請以社會勞動代替入監執行。台南市酒駕犯若易服社會勞動，向來是配合清潔工作為大宗，但未來可能會有所改變，台南街頭可能出現一群手持宣導標語並著統一背心的易服勞務者，與警方共同進行勿酒駕宣導，公墓區也會出現易服勞務人揮汗拔著雜草的畫面出現。

市警局長方仰寧認為，國人對酒駕者深痛惡絕，惟酒駕者多半有投機性及成癮性，針對酒駕犯易服社會勞動者，應提供足以激發其羞恥心及警惕心的工作，藉此警方將向臺南地檢署申請勞動人至路口、餐廳或八大行業易飲酒處所舉牌宣導，必要時結合交通局，至學校或機關現身說法，闡述其酒駕後對家庭生活的影響，目的就是要讓其在宣導同時，體認到自己的不該。

而民政局亦表示，夏季是登革熱好發的時節，尤其臺南夏季炎熱，應於平時即做好孳清工作，台南市公墓有15處，各處面積廣大，整理不易，若由酒駕社勞人來協助除草及清除積水，將對預防登革熱工作有很大的幫助。

台南市長黃偉哲表示，一次酒駕造成多個家庭破碎，並增加沉重的社會成本，防制酒駕是市府團隊非常慎重看待的議題，台南市政府將持續盡全力降低酒駕的發生，各種可能的方法都要去試，以還給市民朋友安全的生活環境。

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