228連假出遊台南享受陽光　燈節、購物節歡迎觀光

▲28連假第1天的台南氣候風光和煦溫暖宜人，各大景點充滿人潮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

擺脫連續一周濕冷天氣，喜迎暖陽開懷露臉，228連假第1天台南氣候風光和煦溫暖宜人，有別國際疫情與戰爭情勢緊張，台灣民眾仍能在安全民主環境下自由工作生活，盡情旅遊體驗分享生命美好，有賴全民同島一心信念堅守，市長黃偉哲表示，和平，需要堅強的意志才得以捍衛，感謝每一位守護台灣守護台南的人。



台南市觀旅局指出，台南發展觀光旅遊與休閒活動滿意度高達近8成4，也代表台南即使在面對危機衝擊，觀光旅遊不但能快速恢復，還能逆勢成長，讓國人有目共睹有感而來，今年228連假，台南依舊以最嚴謹的標準做好防疫，以最誠摯的服務熱情歡迎所有國人來台南遊玩。依據觀旅局旅宿調查，在擺脫濕冷，終於週末能順利出遊預期心理下，台南這次228連假期間旅宿住宿率方面，已有8、9成訂房率。連假第1天，市區熱門的旅宿幾乎也呈現客滿狀態，想進行兩天一夜旅遊的遊客要記得趕緊預定旅館民宿安排行程。

228連假第1天，一大早觀光人潮開始湧現國華海安河樂、小西門及南紡商圈逛街購物排隊小吃，到赤崁及孔廟周邊巷弄漫步，主要景點有近5萬人走訪。新化、安平及鹽水老街，也有近1萬5千人到訪，鹽水月津港燈節已倒數計時，預估越夜越美麗人潮越來越多。上週冷氣團加持的大關子嶺地區依舊熱門，也有近5千人來登山運動泡湯吃雞，明2月27日關子嶺山林市集活動也即將在嶺頂公園展開，現場有特色市集及音樂表演等多樣親子活動，讓每位遊客都能在山青水綠的氛圍中，享受一趟美好的旅行。富有教育性質又能全家大小出遊的頑皮世界也有逾千人次參觀到訪。

台南市觀旅局郭貞慧局長表示，今年228連假，特別推薦國人可以前往觀賞已經連辦10年叫好又叫座的月津港燈節，本次展出規模是燈節歷年之最，也特別邀請日本藝術團隊「TeamLab」，在永成戲院打造民眾可以互動體驗的投影燈區，將燈節活動又推上一個更高的層次，歡迎大家親自來體驗。台南各區燈會活動與台南購物節皆進入尾聲，購物節的最大獎2戶價值超過800萬元輕豪宅，也將於3月12日在三井Outlet抽出。除了登錄發票抽輕豪宅的機會。2022台灣國際蘭展將於3月26日開展，台南市政府觀光旅遊局這次特地與蘭展合作推出打卡送門票活動，2月25日至3月3日至台南11處旅遊服務中心與蘭展活動立牌合照並上傳留言，即可獲得每人限領兩張的蘭展門票。另外也提醒大家玩樂之餘還是要留心於防疫，配合各景點防疫措施才能玩得盡興，歡迎到台南旅遊網(https://www.twtainan.net/)獲取第一手資訊。