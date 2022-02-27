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全天「國道壅塞路段」出爐！國5連塞13小時車程增7倍

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲今日國道車流較多。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是和平紀念日連續假期第二天，交通部高公局預判今日上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰系統；國5南向南港系統-頭城。

高公局表示，預估今日國道交通量為115百萬車公里，為年平均平日 (88百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達59百萬車公里，為年平均平日的1.3倍。

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今日上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰系統；國5南向南港系統-頭城等。

下午重點壅塞路段，將出現在國1北向苗栗-湖口、西螺-埔鹽系統；國3關西-大溪、草屯-霧峰、竹山-中興；國5宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統。

▲228連假國道壅塞路段預測。（圖／高公局）

▲228連假國道壅塞路段預測。（圖／高公局）

高公局建議，西部國道南向用路人於12時後出發，南部地區北向用路人請於9時前出發、中部地區用路人於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發。

今日國道相關疏導措施包括6-12時國5南港系統南向入口高乘載管制、14-21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道北向入口匝道高乘載管制、0-12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林等交流道南向入口、7-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向等交流道入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控。

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