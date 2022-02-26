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連假首日上午「國道5地雷路段」出爐！1路段紫爆車速不到20km

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲連假國道車多。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是連續假期第一天，交通部高公局表示，今日上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等。

根據高公局1968 APP顯示，國5南向車流較多，不過車速仍可保持在60公里以上，其他土城－高原、機場系統－中壢轉接、楊梅休息站－新竹系統則較壅塞，車速不到40公里，其中新竹路段一度紫爆，車速低於20公里。

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高公局表示，目前壅塞路段包含國1南向湖口至新竹、國1高架南向中壢至楊梅端，壅塞原因為事故所致、國3南向三鶯至大溪，其餘路段正常。截止上午8時，交通量為18.1百萬車公里。

今日相關疏導措施包括6-12時國5南港系統南向入口高乘載管制、0-12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控。

預判今日上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發，另新竹至台南路段，請多利用台 61；國5南向用路人儘量於17時後出發，可改走台9。

▲▼連假第一天國道路況預測。（圖／高公局）

▲▼連假第一天國道路況預測。（圖／高公局）

▲▼連假第一天國道路況預測。（圖／高公局）

▲228連假國道壅塞路段預測。（圖／高公局）

▲連假國道路況預測。（圖／高公局）

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