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校園第一手震撼輔導故事！少女為考前三志願狂拔眉　母親幫畫眉掩飾

▲憂鬱,悲傷,難過,顯圖。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲為了考上前三志願，瘋狂拔眉毛、拔頭髮。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Pakutaso）

記者林育綾／綜合報導

青少年自我傷害，甚至走上絕路逐年攀升，一名心理師近來出書分享校園第一手最震撼、也最令人心疼的輔導故事，包括國中女孩為了考上前三志願，瘋狂拔眉毛、頭髮；還有青少年為了讓父母聽自己說話，動了輕生念頭；而她接住每個「表面難搞，但其實內心正哭泣的青少年」，也寫下給老師、父母的建議。

在國中專任輔導教師多年的蔡宜芳心理師，近來獲寶瓶文化邀請出書《接住墜落的青少年》，經過去識別後，寫下25篇文章分享輔導室的第一手案例，也都附上了溝通建議，給更多師長、家長參考。

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▲▼身心靈,白日夢,疲累,心靈,憂鬱,失眠。（圖／pixabay）

▲許多青少年默默承擔「大人世界的問題」，以憂鬱、傷害自己的方式承受。（示意圖／pixabay）

書中提到青少年在憂鬱、憤怒背後，往往有說不出口的無助與惶惑，也有不少青少年默默承擔「大人世界的問題」，以憂鬱、傷害自己的方式承受。包括為了考上前三志願，一位國中少女拚命讀書，連出門度假在阿里山小火車上都在寫字修，還常慮地拔眉毛、拔頭髮，靠著母親幫忙畫眉毛、編髮掩飾。

也有青少年反問，「我是不是要死掉，爸媽才會聽我說話？」還有學生擔心父母不愛自己，靠著考試作弊維持前三名；甚至有人在輔導室問，「老師，割腕不夠痛了，還有什麼更痛的方法嗎？」

她以家族治療的觀點指出，孩子的問題其實反映出「家庭系統」的運作出了問題，就像「你追我逃」，當父母管得越嚴格，孩子就越反彈；當孩子越反彈，父母就更覺得這個孩子太叛逆了，不得不管，如此產生惡性循環。

▲憂鬱,悲傷,難過,懊惱,焦慮。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲拔毛症是一種精神疾病，「能舒緩焦慮感」。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

而書中提到的案例之一「拔毛症」（Trichotillomania）是一種精神疾病，盛行率大約是1%。個案通常面臨外在壓力，引發焦慮的感受，產生拔毛的衝動，因拔毛「能舒緩焦慮的感受，讓個案覺得比較放鬆」，通常拔的地方有頭髮、眉毛、睫毛等。

不過個案往往可能會又因為拔毛的行為，感到羞恥或羞愧，影響自尊心及人際關係，而想要掩飾拔毛的痕跡。另外，有些個案也會伴隨其他傷害自己的行為，例如摳皮膚、咬指甲等。

蔡宜芳解析，拔毛症的發病年齡大概是在兒童到青少年，以女性居多，時間可長可短，有些人可能在一段時間後會自行緩解，但有些人可能拔了很多年，一遇到壓力源，就又復發了。

有些若嚴重到外觀改變時，家長也可能被親友質疑「沒有照顧好孩子」而感到丟臉或自責，甚至更容易責備孩子。一旦責罵小孩，不但沒辦法幫忙孩子改掉習慣，還可能讓親子關係更緊張。

▲▼《接住墜落的青少年──我與那些受傷的孩子，及他們不安的家庭》（圖／寶瓶文化）

▲《接住墜落的青少年──我與那些受傷的孩子，及他們不安的家庭》蔡宜芳心理師透過25個案例，給老師和父母建議。（圖／寶瓶文化）

她也提出5點建議，包括嚴重時至精神科就醫，另外能請孩子寫日記，紀錄拔毛的時間、地點、前後感受、想法、拔了多少等，協助釐清壓力來源。同時可在手上纏繞透氣膠帶，協助在想拔毛時意識到自己行為，並尋找其他抒發壓力的方式。尤其要理解，此時孩子「更需要家人的支持及陪伴，而非指責」。

《接住墜落的青少年》如今已發行，蔡宜芳心理師透過25個案例，從諮商心理師的角度，看見孩子們叛逆、失序行為背後的原因，也提供了很多實務的經驗，能讓家長、老師可以用不同的視角，看到孩子想透露出來的訊息。

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