神奇「失能旅社」讓人不想走！創作獻給過世母親　同學看分鏡就哭了

▲Gami第一本圖像小說《失能旅社》，傳遞如何面對「失去」這項課題，作品也獻給過世的母親。（圖／大辣出版）

記者林育綾／綜合報導

如何面對失去？一間神奇旅社能滿足所有人的一切需求，照料身心靈，完美得讓住客不願離開；直到暴風雨來襲，摧毀了眷戀的事物⋯。插畫家Gami創作第一本圖像小說《失能旅社》，同時也是獻給過世母親的作品，當時在倫敦讀研究所時，同學讀了他的分鏡畫面就哭了，他也說「希望這本書可以減輕那些與我相似、疼痛靈魂的痛苦。」

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▲▼作者Gami透過充滿詩意的手法，如霧如夢的勾勒著一個想像中的完美旅店。（圖／大辣出版）

大辣出版社以發行「給大人的漫畫」為初心，近來出版《失能旅社》圖像小說，傳遞如何面對「失去」這項課題。作者Gami透過充滿詩意的手法，如霧如夢的勾勒著一個想像中的完美旅店，以低飽和的色彩、短短的字句，勾勒出淡淡的悲傷氛圍，並以故事直面所有人心中的悲傷與脆弱，跟那塊心中從未面對的傷處好好對話。

出版社提到，所謂的「失去」，可能是失去工作、失去朋友，甚至永遠失去的生命；但當所有的悲傷與脆弱都能被正視，才能讓傷口有痊癒的機會。因此「這是個悲傷的故事，也是一個療癒的故事」。

▲▼神奇旅社能滿足所有人的一切需求，照料身心靈，完美得讓住客不願離開。（圖／大辣出版）

Gami在後序提到，他的母親2016年過世了，「我忽然理解了心痛不是抽象的形容詞，它具像化成了生理上的痛苦，劇烈的頭痛、想吐、站不穩、胸口被擰緊，就算已經累到不想再哭了，眼淚還是會流出來⋯⋯」

隨後與哥哥兩人從桃園與媽媽一起住的家，搬到台北頂樓加蓋租屋處，儘管生活安頓下來、看似沒什麼問題，從此卻一直有股恐慌時不時襲來。他回想過去旅行外宿的經驗，即使非常愉快，但一回到家，還是能感覺到瞬間被擰緊的神經放鬆了；而在媽媽過世後，面臨的恐慌和緊繃就像「永遠地外宿了」，因此當時很突然地，「失能旅社」這個詞浮現在他的腦海。

▲《失能旅社》傳遞如何面對「失去」這項課題。（圖／大辣出版）

雖然Gami起初認為「失能旅社」四個字太負面，也不願輕易指代為自己深愛的人；但在日後創作其他作品時也不斷浮現腦海，難以不惦記它，因此2018年在倫敦就讀插畫研究所的期間，決定提筆開始創作失能旅社的故事。

他說，「圖像成為了我再次和外界溝通的語言，鉛筆和版畫誠實地紀錄了這些我笨拙的口無法言說的情緒。在一次期中評鑑，同學讀了失能旅社的分鏡後哭了，一看到同學的眼淚，我也跟著哭了，我感覺到自己被理解了，且意識到創傷書寫療癒他人的力量」。

▲《失能旅社》完成且出版。（圖／大辣出版）

如今《失能旅社》完成且出版，他也形容就像蓋了許久的房子，「它的結構不複雜，但我對它的情感卻很複雜：怕哪裡沒蓋好了，撐不起它可以裝下的愛；怕永遠蓋不出它的模樣，因為它永遠比言語、圖像能描繪的還要更好；怕讓誰失望（或許每次最失望的都是我自己）。但我還是蓋好了，失能旅社終於成為了肉眼可見的存在」。

失能旅社和他彷彿說著，「那一連串無法名狀情感的形體，彷若居無定所、永遠外宿而沒有辦法好好休息的心，現在都可以稍微休息一下了喔。」

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